Serie D, girone C: i risultati della 29°giornata delle squadre padovane

Turno pasquale su tre giorni nel girone C della Serie D. Dopo la sconfitta della Luparense nell'anticipo di giovedì contro il Chions, poche soddisfazioni anche per le altre squadre della provincia. Sconfitta casalinga per il Campodarsego contro l'infermabile Union Clodiense del grande ex mister Andreucci. Basta una rete di Barsi, al primo minuto di recupero dei 45' iniziali, per condannare l'11 di Masitto alla prima sconfitta dopo 6 risultati utili di fila.



Cade l'Este in quel di Bolzano contro la Virtus che si stacca dall'ultimo posto con questi tre punti. Alla mezz'ora del primo tempo ci pensa Kapitina su rigore ad inclinare la contesa in favore degli alto-atesini, ma a pareggiare i conti ci pensa il solito De Vido per la squadra di Pagan. Tutto sembra andare verso il pari, quando all'84' ci pensa Zeni a regalare un'affermazione pesantissima in ottica salvezza per la Virtus.

Ecco tutti i risultati della 29°giornata del campionato di Serie D girone C, dodicesimo turno del girone di ritorno:

Adriese-Cjarlins 0-0

Bassano-Montecchio Maggiore 4-5

Luparense-Chions 1-2

Monte Prodeco-Atletico Castegnato 0-0

Mori Santo Stefano-Breno 1-2

Portogruaro-Mestre 0-3

Campodarsego-Union Clodiense 0-1

Virtus Bolzano-Este 2-1

Dolomiti Bellunesi-Treviso (in campo sabato 30/03)

La classifica aggiornata

Union Clodiense 67, Dolomiti Bellunesi 53*, Bassano 53, Treviso 48, Portogruaro 43, Este 42, Campodarsego 42, Mestre 42, Monte Prodeco 41, Montecchio Maggiore 40*. Chions 38,​ Adriese 38, Luparense 35, Atletico Castegnato 31, Breno 27, Cjarlins Muzane 26, Virtus Bolzano 18, Mori Santo Stefano 15