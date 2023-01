Serie D, girone C: risultati e classifica del 19°turno

Un super Este dilaga in casa e vince 6 a 0 sul malcapitato Portogruaro, portandosi al 5°posto in classifica. Occasione sprecata per il Campodarsego, solo pari in casa contro il Torviscosa, mentre cade in trasferta la Luparense sul campo del Cjarlins Muzane di mister Parlato