Serie D, girone C: risultati e classifica della 23°giornata

Serie D Girone C

Ecco i risultati della sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D raggruppamento C:

Caldiero-Virtus Bolzano 1-2 37' pt Baldani (C), 30' st Bounou (V), 44' st E. Kaptina (V)

Cjarlins Muzane-Torviscosa 3-1 4' pt Valenti (CM), 9' pt Llullaku (CM), 31' st Bertoni (T), 46' st Gerevini (CM)

Dolomiti Bellunesi-Mestre 1-2 8' pt Corteggiano (M), 16' pt Nicoloso (M), 28' st Artioli (D)

Este-Campodarsego 2-3 1Santi (E) su rigore al 15' p.t., Buratto (C) al 25' p.t.; al 15' s.t. Menato (E), al 30' s.t. Oneto (C), al 39' s.t. Buongiorno (C)

Legnago Salus-Cartigliano 3-1 4' pt Gatto (L), 6' pt Di Gennaro (C), 18' pt Rocco (L), 25' pt Baradji (L)

Levico-Villafranca Veronese 0-0

Luparense-Adriese 1-1 39' pt Tomasi (A), 43' st Beltrame (L)

Montecchio Maggiore-Montebelluna 2-2 5' pt Akammadu (PM), 9' pt Fabbian (PM), 3' st Visinoni (MM), 7' st Djuric (MM)

Union Clodiense-Portogruaro 3-1 2' pt Alcantara (P), 22' pt Aliù (U), 34' pt Minicucci (U), 39' pt Riccardo Serena (U)

Classifica: Legnago 43, Union Clodiense 39, Virtus Bolzano 37, Adriese 37, Campodarsego 35, Este 35, Caldiero 34, Cartigliano 34, Cjarlins Muzane 33, Luparense 31, Dolomiti Bellunesi 30, Montecchio Maggiore 30, Mestre 29, Levico 23, Torviscosa 21, Montebelluna 21, Villafranca 21, Portogruaro 20

Prossima Partita, Domenica 19 febbraio 2023, ore 14:30: Adriese-Levico, Campodarsego-Dolomiti Bellunesi, Cartigliano-Caldiero, Mestre-Montecchio Maggiore, Portogruaro-Luparense, Montebelluna-Union Clodiense, Torviscosa-Legnago, Villafranca Veronese-Cjarlins Muzane, Virtus Bolzano-Este