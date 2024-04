Serie D, risultati e classifica della 32°giornata: Luparense ancora k.o, Este colpo playoff, Campodarsego ennesimo pari

A 180' dalla fine, con la Clodiense già campione del girone C, resta tutto aperto in ottica playoff e playout. Per quanto riguarda la lotta ai piani alti, grandissimo successo casalingo dell'Este di Pagan che si conferma l'ammazzagrandi del campionato. Al Nuovo Comunale i giallorossi portano a casa i tre punti in rimonta grazie ad un 2 a 1 sulla Dolomiti Bellunesi. Avanti gli uomini di Zanini con l'ex Campodarsergo Perez al 63', ma la reazione dell'Este è veemente e si consuma con due reti in otto minuti. Al 73' è Caccin, prodotto del settore giovanile del Cittadella, a pareggiare i conti, mentre la rete vittoria è firmata dal 2004 Franzolin all'81'. Con questa vittoria Pagan sale a quota 48 in classifica e ringrazia indirettamente il Campodarsego di Masitto che ferma sul pari il Portogruaro dell'ex giallorosso mister De Mozzi. Nel veneziano gara che vive di fiammate e i gol arrivano in due minuti tra il 10' e il 12' del primo tempo. Nalesso porta avanti i padroni di casa, Cocola - alla seconda marcatura di fila - pareggia immediatamente i conti. I biancorossi del presidente Pagin vengono agganciati a quota 47 dall'Adriese, vittoriosa a Bolzano, e avversaria al Gabbiano domenica prossima.

Chi non se la passa bene è come al solito la Luparense di Bagatti alla seconda sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque, sul campo dei campioni dell'Union Clodiense. Nonostante i festeggiamenti di tutta la settimana in terra clodiense, gli uomini di Andreucci approcciano meglio la sfida e la fanno loro di "corto muso" tanto caro al presidente Zarattini, da sempre fan della Juventus e di mister Allegri in particolare. I Lupi sono in piena lotta playout e con Bagatti alla guida hanno raccolto la miseria di 19 punti in 21 gare, con 25 gol segnati ed altrettanti subiti. Negli ultimi 180' la squadra di San Martino di Lupari è attesa dal derby contro il lanciatissimo Este e nell'ultima dalla trasferta contro il Cjarlins Muzane, quest'ultimo ancora una volta vincente questa giornata contro il Bassano.

Ecco tutti i risultati della 32°giornata del campionato di Serie D girone C, quindicesimo turno del girone di ritorno:

Atletico Castegnato-Montecchio Maggiore 1-4 35' pt Pavan (M), 10' st Zanella (M), 30' st Boix Garcia (M), 40' st Bertazzoli (C), 45' st Zanella (M)

Breno-Monte Prodeco 3-2 6' pt Melchiori (B), 16' pt Fornari (M), 19' pt Thiam (M), 36' pt Vita (B), 28' st Vita (B)

Cjarlins-Bassano 2-0 7' pt Cuomo (C), 26' pt Belcastro (C)

Este-Dolomiti Bellunesi 2-1 18' st Perez (D), 28' st Caccin (E), 36' st Franzolin (E)

Mestre-Mori Santo Stefano 2-0 29' pt Viviani (Me), 35' pt Pinton (Me)

Portogruaro-Campodarsego 1-1 10' pt Nalesso (P), 12' pt Cocola (C)

Treviso-Chions 3-1 36' pt Posocco (T), 42' pt Leite (T), 25' st Gnago (T), 32' st De Anna (C)

Union Clodiense-Luparense 1-0 41' pt Manfredonia (U)

Virtus Bolzano-Adriese 2-3 13' pt Brugnolo (A), 20' pt Ar.Kaptina (VB), 32' pt Accursi (A), 27' st Gioè (A), 31' st E. Kaptina (VB)

La classifica aggiornata

Union Clodiense 76, Dolomiti Bellunesi 62, Treviso 57, Bassano 53, Este 48, Adriese 47, Campodarsego 47, Mestre 46, Montecchio Maggiore 45, Portogruaro 44*, Monte Prodeco 42, Chions 40,​ Luparense 36, Breno 35, Atletico Castegnato 33, Cjarlins Muzane 32, Virtus Bolzano 19*, Mori Santo Stefano 15 *con una gara in meno



Prossimo Turno: Atletico Castegnato-Treviso, Bassano-Mestre, Campodarsego-Adriese, Chions-Union Clodiense, Dolomiti Bellunesi-Portogruaro, Luparense-Este, Monte Prodeco-Cjarlins Muzane, Montecchio Maggiore-Breno, Mori Santo Stefano-Virtus Bolzano