Serie D, girone C: risultati e classifica della 32°giornata

Girone C

Serie D Girone C

Ecco i risultati della quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D raggruppamento C:

Caldiero-Cjarlins Muzane 1-1 30' pt Valenti (CM), 15' st Braga (Ca)

Campodarsego-Montebelluna 4-0 13' pt Diarrassouba (C), 13' st, 25' st Orlandi (C), 40' st Rivi (C)

Cartigliano-Adriese 3-2 1' pt Brugnolo (C), 12' pt Tiozzo (A), 17' pt Boudraa (C), 9' st Rabbas (A), 33' st Di Gennaro (C)

Dolomiti Bellunesi-Luparense 1-2 42' pt Bussi (L), 39' st Vavassori (D), 46' st Merkaj (L)

Este-Levico 1-1 18' pt Moraschi (L), 8' st Perkovic (E)

Legnago-Montecchio Maggiore 2-1 45' pt Baradji (L), 7' st Visinoni (M), 13' st Sinani (L)

Mestre-Union Clodiense 2-1 6' pt Miccoli (M), 22' pt Corteggiano (M), 42' st F. Serena (U)

Torviscosa-Villafranca Veronese 2-2 35' pt Fornari (V), 1' st Vetere (V), 4' st Bertoni (T), 24' st Gubellini (T)

Virtus Bolzano-Portogruaro 2-1 9' pt Busetto (V), 16' st Basso (P), 23' st Osorio (V)

Classifica: Legnago 59, Union Clodiense 54, Adriese 52, Campodarsego 50, Este 50, Virtus Bolzano 49, Luparense 49, Cjarlins Muzane 46, Caldiero 46, Cartigliano 45, Mestre 43, Dolomiti Bellunesi 39, Montecchio Maggiore 35, Torviscosa 35, Villafranca 33, Portogruaro 31, Montebelluna 28, Levico 27

Prossimo turno, 30/04/2023 - 15:00: Adriese-Mestre, Levico-Cjarlins Muzane, Luparense-Legnago, Montecchio-Cartigliano, Portogruaro-Dolomiti Bellunesi, Montebelluna-Este, Torviscosa-Virtus Bolzano, Union Clodiense-Caldiero, Villafranca Veronese-Campodarsego