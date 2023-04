Serie D, girone C: risultati e classifica della 33°giornata

Gnago fulmina il Legnago (comunque promosso in Serie C) e lancia la Luparense in zona playoff. Oneto firma il blitz del Campodarsego a Villafranca Veronese e vola al terzo posto. Capitombolo dell'Este a Montebelluna, i giallorossi di Pagan momentaneamente fuori dalla post season