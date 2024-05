Serie D girone C, i verdetti dell'ultima giornata: Campodarsego ai playoff, Luparense ai playout, Este solo applausi

Campodarsego ai playoff grazie alla differenza reti nei confronti di Este e Montecchio Maggiore. Decisivo il pareggio contro la Virtus Bolzano per 1 a 1 a firma Casella. Incubo playout per la Luparense, che vedrà la prossima settimana decidere il suo destino nello spareggio per non retrocede contro l'Atletico Castegnato. Solo applausi per l'Este di Pagan, già sicuro di allenare la prossima stagione i giallorossi, vittoriosi per 2 a 0 sul Bassano grazie al duo Moscatelli e De Vido.



Ecco tutti i risultati della 34°giornata del campionato di Serie D girone C, ultima giornata della stagione regolare:



Adriese-Atletico Castegnato 5-2 20' pt Pimazzoni (Adr), 25' pt Pesenti (Atl), 28' pt Gioè (Adr), 3' st Randazzo (Atl), 25' st Gentile (Adr), 35' st Gioè (Adr), 38' st Fasolo (Adr)

Breno-Chions 4-1 26' pt Valenta (C), 37' pt Pierantozzi (B), 3' st Vita (B), 13' st Verzeni (B), 35' st Kasa (B)

Cjarlins Muzane-Luparense 1-0 48' st Nchama (C)

Este-Bassano 2-0 3' pt Moscatelli (E), 5' pt De Vido (E)

Mestre-Dolomiti Bellunesi 1-0 43' pt Caluschi (M)

Portogruaro-Mori Santo Stefano 9-0 pt Finazzi (P), pt Ejesi (P), pt Rosso (P), pt K. Rossi (P), st A. Rossi (P), st Rosso (P), st Rosso (P), st Sambo (P), st Rosso (P)

Treviso-Montecchio Maggiore 0-2 6' pt Visinoni (M), 8' pt Manarin (M)

Union Clodiense-Monte Prodeco 2-0 10' st Sinani (U), 35' st Mauri (U)

Virtus Bolzano-Campodarsego 1-1 21' pt Casella (C), 30' pt Stancic (V)

La classifica aggiornata

Union Clodiense 79, Dolomiti Bellunesi 65, Treviso 60, Bassano 54, Campodarsego 51, Este 51, Montecchio Maggiore 51, Adriese 50, Mestre 50, Portogruaro 48, Monte Prodeco 46, Chions 43,​ Luparense 40, Breno 37, Cjarlins Muzane 36, Atletico Castegnato 33, Virtus Bolzano 23, Mori Santo Stefano 15



Promossa in C: Union Clodiense

Playoff:

Semifinali - 12 maggio ore 16.00:

Dolomiti Bellunesi (2°) - da definire (5°)

Treviso (3°) - Bassano (4°)

Finale playoff - 19 maggio ore 16:00:

Playout - 12 maggio ore 16:00 : Luparense-Cjarlins Muzane, Breno-Atletico Castegnato

Retrocesse in Eccellenza: Virtus Bolzano e Mori Santo Stefano