Serie D, girone C: risultati e classifica dell'8°giornata

Ecco tutti i risultati dell'8°giornata del campionato di Serie D girone C:



Sabato 28/10/2023, h 15:00:



Atletico Castegnato-Bassano 1-1 2' pt rigore Pesenti (C), 22' pt Forte (B)

Breno-Portogruaro 0-1 6' pt Ejesi

Cjarlins Muzane-Este 3-3 26' pt Franzolin (E), 38' pt Moscatelli (E), 45' pt Fyda (C), 19' st Fyda (C), 41' st Belcastro (C), 51' st Giacomazzi (E)

Luparense-Dolomiti Bellunesi 1-1 6' pt Vetere (L), 14' pt autogol Vetere (DB)

Monte Prodeco-Mori Santo Stefano 2-1 15' pt Pozza (Mor), 45' pt Mendes (Mon), 1' st Madiotto (Mon)

Montecchio Maggiore-Adriese 1-1 43' pt Colombi (A), 44' st Zanella (M)

Treviso-Virtus Bolzano 2-0 24' st Posocco, 46' st Gnago

Domenica 29/10/2023, h 14:30:



Chions-Campodarsego

Union Clodiense-Mestre

Classifica: Treviso 18, Union Clodiense 18*, Mestre 18*, Dolomiti Bellunesi 17, Luparense 13, Este 12, Campodarsego 12*, Bassano 12, Portogruaro 11, Monte Prodeco 11, Chions 9*, Adriese 9, Montecchio Maggiore 8, Atletico Castegnato 7, Breno 5, Mori Santo Stefano 4, Cjarlins Muzane 4, Virtus Bolzano 2

*una gara in meno