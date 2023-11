Serie D, girone C: i risultati e la classifica dopo la 9°giornata

Ecco tutti i risultati della 9°giornata del campionato di Serie D girone C:

Adriese-Union Clodiense 0-1 46' pt Manfredonia (U)

Bassano-Chions 1-2 20' pt Bolgan (C), 10' st Olonisakin (B), 45' st rig. Valenta (C)

Campodarsego-Breno 2-2 17' pt Cupani (C), 35' pt, 13' st Vita (B), 25' st Pavanello (C)

Dolomiti Bellunesi-Montecchio Maggiore 1-2 2' st Pegoraro (M), 21' st Penzo (M), 28' st Nunic (D)

Luparense-Monte Prodeco 3-1 13' pt De Cerchio (L), 31' pt Bangal (L), 40' pt Madiotto (M), 5' st De Cerchio (L)

Mestre-Atletico Castegnato 0-3 11' pt, 39' pt rig. Pesenti (A), 4' st Bellandi (A)

Portogruaro-Este 2-1 8' pt Ejesi (P), 30' pt Nicoloso (P), 20' st Picardi (E)

Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane 0-3 37' pt Calì (C), 41' pt Fyda (C), 34' st Bassi (C)

Mori Santo Stefano-Treviso 0-2 9' pt Arcopinto (T). 5' st Gnago (T), 26' st Molina (M) (ancora in corso, inizio alle 15:00)

Classifica: Union Clodiense 24, Treviso 21, Mestre 18, Dolomiti Bellunesi 17, Luparense 16, Chions 15, Portogruaro 14, Campodarsego 13, Bassano 12, Este 12, Monte Prodeco 11, Atletico Castegnato 10, Adriese 9, Montecchio Maggiore 9, Cjarlins Muzane 7, Breno 6, Mori Santo Stefano 4, Virtus Bolzano 2

Prossimo turno, 05/11/2023, ore 14:30: Atletico Castegnato-Luparense, Breno-Adriese, Chions-Dolomiti Bellunesi, Cjarlins Muzane-Portogruaro, Este-Mestre, Monte Prodeco-Bassano, Montecchio Maggiore-Mori Santo Stefano, Treviso-Campodarsego, Union Clodiense-Virtus Bolzano