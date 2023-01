Serie D, girone C: risultati e classifica del 20°turno

L'Este passa a Villafranca Veronese e vola in classifica a soli 4 punti dalla vetta. Pareggio preziosissimo in trasferta a Bolzano per il Campodarsego, grazie a Buongiorno. Crisi senza fine per la Luparense, sconfitta in casa dal Montecchio Maggiore