Impresa Campodarsego un'altra finale playoff! Luparense, c'è la salvezza!

Delirio Campodarsego, festa Luparense. La domenica del girone C per la squadre padovane è all'insegna dei sorrisi e degli obiettivi raggiunti.

Partiamo dal Campodarsego corsaro in quel di Feltre e in grado di sconfiggere per 2 a 1 la Dolomiti Bellunesi giunta seconda in stagione regolare. Succede tutto nei primi 20'. Scatto biancorosso con Mosti al 6', Marangon pareggia i conti 60 secondi dopo, ma la rete decisiva porta la firma del 2004 Cupani, in grande stato di forma in questo periodo. Per Masitto, seconda finale playoff consecutiva ed ora l'obiettivo è quello di bissare il successo dello scorso anno anche domenica prossima, il 19 maggio alle ore 16:00 allo Stadio Mercante di Bassano contro i giallorossi. Attenzione agli uomini di Pontarollo, perché sono stati capaci di cogliere la qualificazione all'ultimo atto contro il Treviso dell'ex Cittadella Romano Perticone e davanti a 1.267 spettatori al Tenni grazie alla rete decisiva dell'ex Este, Campodarsego e Mestrino Rubano Taiwo Olonisakin.



Semifinali - Domenica 12 Maggio ore 16:00

Dolomiti Bellunesi -Campodarsego 1-2 6' pt Mosti (C), 7' pt Marangon (D), 20' pt Cupani (C)

Treviso-Bassano 1-2 10' pt Posocco (T), 43' pt Forte (B), 21' st Olonisakin (B)



Finale - Domenica 19 maggio 2024 ore 16:00

Bassano-Campodarsego