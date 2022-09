Serie D, girone C: tutti i risultati della prima giornata

Ecco i risultati della prima giornata del campionato di Serie D girone:

Caldiero - Portogruaro 4-2

3' Battistini (C), 6' Baldani (C), 16' Pimazzoni (C), 55' Battistini (C), 78' Costa (P), 91' Alcantara (P)

Campodarsego - Cartigliano 2-0 (clicca qui per vedere gli approfondimenti sulla gara e il post match)

18' Prevedello, 83' Pallecchi

Cjarlins Muzane - Union Clodiense 0-0

Dolomiti Bellunesi - Villafranca Veronese 0-1

40' Menolli

Este-Adriese 1-1 (clicca qui per vedere l'articolo),

19' Giacomazzi (E), 34' Moras (A)

Legnago - Montebelluna 2-0

29', 44' Sambou

Levico - Luparense 0-2 (clicca qui per vedere l'articolo)

42' Beccaro, 75' Bussi

Mestre - Torviscosa 0-1

19' Oman

Virtus Bolzano - Montecchio 4-0

30' Mayr, 39' Mlakar, 89', 94' Isufaj

Classifica: Virtus Bolzano 3, Caldiero 3, Campodarsego 3, Legnago 3, Luparense 3, Torviscosa 3, Villafranca 3, Adriese 1, Este 1, Cjarlins Muzane 1, Union Clodiense 1, Levico 0, Portogruaro 0, Dolomiti Bellunesi 0, Montebelluna 0, Montecchio Maggiore 0, Mestre 0, Cartigliano 0.

Prossimo turno, 11 settembre 2022 ore 15: Adriese-Dolomiti Bellunesi, Cartigliano-Bolzano, Luparense-Cjarlins, Montecchio-Levico, Portogruaro-Este, Montebelluna-Caldiero, Torviscosa-Campodarsego, Clodiense-Legnago, Villafranca-Mestre.