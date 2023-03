Serie D, girone C: Roberto Guitto (Campodarsego) "Contro il Caldiero equilibrio e compatezza"

Capitano, guida in campo e fuori dell'ambizioso Campodarsego. Roberto Guitto, oltre ad essere un centrocampista di grande intelligenza e formare con Alluci insostuibile in mezzo al campo per mister Masitto, è il leader dello spogliatoio biancorosso ancora frastornato dalla sconfitta in casa della capolista Legnago. Queste le sue dichiarazioni a due giorni dalla gara con il Caldiero:

"Contro il Legnago è stata una brutta sconfitta perché abbiamo commesso tanti errori. Se lo fai contro grandi squadre, poi la paghi a caro prezzo. Stiamo preparando la gara con il Caldiero al meglio. Durante la settimana non ci risparmiamo mai. Sappiamo dove dobbiamo migliorare. Domenica con il Caldiero dovremo essere più compatti ed equilibrati in campo. Ultimamente prendiamo gol troppo facilmente. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partita e siamo agguerriti per poterci subito riscattare".