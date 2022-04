Serie D, girone C: Rubbo (Luparense) "Vogliamo voltare subito pagina"

La sconfitta di sabato 23 Aprile contro il Campodarsego è alle spalle. Davanti alla Luparense è tempo di grande sfida con l'Union Clodiense. Capitan Rubbo, presenta il match che attende la Luparense questo pomeriggio alle ore 15:00 al Gianni Casée, valido per la 31°giornata di campionato:

"Credo che la squadra abbia giocato con lo spirito giusto, senza timore, al cospetto di una squadra forte cui vanno fatti i complimenti. Ci è mancato solo un po’ di freschezza a livello tecnico, il match del resto è stato deciso da uno dei pochi tiri in porta della partita, che è stata sostanzialmente equilibrata. Nella ripresa abbiamo provato a ribaltarla, ma non è stato facile. Comunque vogliamo voltare subito pagina e riprendere con un ritmo spedito sin da subito. Indubbiamente a Chioggia abbiamo disputato un buon match e perdere all’ultimo secondo non è stato certo piacevole. Vogliamo quindi rifarci subito, scendendo in campo per 'fare la partita' con autorità e determinazione. I tre punti sono molto importanti sia per lo spirito di rivalsa che ci anima, ma soprattutto in ottica play off. Direi che più che la conquista dei play off, traguardo comunque rilevante, l’obiettivo è il terzo posto in classifica. Dopo una stagione del genere, in cui abbiamo occupato quasi sempre il podio del Campionato, dobbiamo riprenderci la terza piazza anche per disputare il primo turno davanti ai nostri tifosi. E poi andarci a giocare la finalissima nel migliore dei modi. Sarei soddisfatto in caso di raggiungimento del terzo posto in classifica. La ciliegina sulla torta sarebbe poi la vittoria dei play off, avendo dato tutto sul campo e senza lasciare spazio a possibili rimpianti. Ricordo ancora in maniera nitida la partita disputata nel mese di novembre con l’Arzignano, di fronte ad uno stadio pieno e caloroso. Segnare una rete in quella partita ed in quel contesto è stata veramente un’ emozione fantastica. Sarebbe bellissimo mercoledì ritrovare uno stadio così."