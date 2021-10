Serie D, girone C: la Luparense vola con tre gol a Spinea

Seconda vittoria consecutiva per la Luparense di Zanini. A Spinea, nella quinta giornata di campionato, bastano 46 minuti per avere la meglio dei veneziani. Le reti di Zanella, Cherubin e Cardellino regalano tre punti molto importanti per i rossoblu. L'inseguimento all'Arzignano capoclassifica, a punteggio pieno, continua.

La Cronaca

Conferme importanti nell'11 iniziale per mister Zanini con Boron mezz'ala sinistra ispiratissima. La continuità premia e proprio il nuovo innesto, Boron sforna assist su assist a Raimondi, Cardellino ed infine quello vincente a Zanella e siglare il suo secondo consecutivo, dopo quello decisivo contro il Delta Porto Tolle della settimana scorsa. Siamo al 19'. I lupi cotinuano a creare occasioni da gol e al 33', ecco il gol di un altro difensiore. E che difensore! Niccolò Cherubin, sfrutta perfettamente un pallone vagante raccolto da Raimondi e da giocatore di categoria superiore insacca freddando Urban sul primo palo per il raddoppio rossoblu. In chiusura di tempo ci sarebbe lo spazio per il tris, ma Cucchisi di testa esalta i riflessi di Urban.

Nella ripresa, pronti via e Cardellino trova la sua terza marcatura in campionato, con un preciso colpo di testa su cross di Rubbo dalla destra. Nei restanti 44 minuti di gara, i Lupi gestiscono la gara, facendo giocare chi ha visto il campo di meno sinora.

Ecco il tabellino del match:

SPINEA (4-1-3-2): Urban; Vecchiato, Zanon, Dal Compare, Ferrazzo (23’ st Zanchin); Brugnolo; Numi (1’ st Compagno), Berto, Strechie (1’ st Beniamin); Menato (11’ st Fantinato), Pasha (19’ st Barbon). All: D’Este

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Ruggero, Cherubin, Zanella; Cucchisi (41’ st Stringa), Cavallini, Boscolo Papo (28’ st Chajari), Boron (35’ st Vrikkis); Rubbo (19’ st Rabbas); Raimondi, Cardellino (14’ st Rivi). All: Zanini

Arbitro: Bonci di Pesaro

Reti: 19’ pt Zanella, 33’ pt Cherubin, 1’ st Cardellino