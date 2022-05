Serie D, girone C: super Campodarsego, sono playoff! Arzignano nel psicodramma

Uno straordinario Campodarsego viola il Dal Molin di Arzignano nella 33°giornata di campionato e grazie ad un gol di Colombi al 60' gudagna l'accesso ai playoff aritmetico per gli spareggi nazionali per salire in Serie C. I Masitto boys si confermano in uno stato di forma impressionante, se è vero che nelle ultime quattro partite sono arrivate tre affermazioni, ma soprattutto si è vista una maturazione spaventosa dei giovani biancorossi, tra le compagini più giovani del campionato. Per i vicentini è psicodramma. Il vantaggio sull'Union Clodiense, diretta inseguitrice, si assottiglia ulteriormente, ed adesso è di un solo punto. Domenica prossima al Ballarin di Chioggia le prime due in classifica si giocano la stagione intera.

LA CRONACA

Nel primo tempo le migliori occasioni sono del Campodarsego. Addiego Mobilio ci prova su punizione, risponde presente Bacchin al 21'. Gning al 23' risponde, senza troppa paura dalle parti di Fortin. Passano tre minuti ed è la difesa dell'Arzignano a respingere su Alluci in contropiede. Addiego Mobilio, con un bel rasoterra, mette i brividi ai berici al 36', mentre al 39' è gara da cuori forti. Fratini sfiora il vantaggio, sul capovolgimento di fronte ecco Guitto a salvare il risultato e rilanciare Colombi, impreciso da pochi passi. Nella ripresa si riparte al 53' con il palo di Guitto. I gialloazzurri si svegliano ci provano due volte con Moras, senza troppa precisione e convinzione. Si arriva al 60' quando Colombi sigla la sua sedicesima rete stagionale con un bel mancino, dopo essersi trovato a tu per tu con Bacchin. Trovato il vantaggio, i biancorossi si chiudono e Fortin ha poco lavoro da svolgere. Gnago e Moras cercano di spaventare la retroguardia diretta da Guitto e soci, ma c'è verso di sorpassare il valico Campodarsego. A fine gara scatta la festa: i playoff per i biancorossi sono realtà.

Ecco il tabellino della gara dello Stadio Dal Molin:

ARZIGNANO-CAMPODARSEGO 0-1

ARZIGNANO: Bacchin, Pasqualino, Molnar, Nchama, Fyda, Moras (39′ st Cescon), Beltrame (31′ st Antoniazzi), Cariolato (31′ st Sarli), Gning, Bigolin, Gnago. A disposizione: Indelicato, Grancara, Parise, Zuffellato, Bonetto, Vessella. Allenatore: Bianchini

CAMPODARSEGO: Fortin, Gentile, Messali, Guitto, Fratini, Buratto, Cocola, Alluci (38′ st Lovato), Colombi, Addiego Mobilio, Prevedello (25′ st Giacomazzi). A disposizione: Minozzi, Zavan, Ballan, Bertazzolo, Solinas, Reato. Allenatore: Masitto

Arbitro: Ramondini di Palermo (Morotti-Bernasso)

Reti: 60' Colombi

Note: ammoniti Colombi, Fortin e Giacomazzi. Calci d’angolo 7-6. Recupero 2′ e 5′