Serie D, girone C: super Este, Montebelluna al tappeto

Non finisce di sorprendere l'Este di mister Pagan. Nell'anticipo della sedicesima giornata del girone C del campionato di Serie D, i giallorossi piegano 1-0 il Montebelluna al Nuovo Comunale. Basta un guizzo di De Vido al 21' per avere la meglio sui trevigiani, reduci della convincente vittoria casalinga contro il Campodarsego della settimana scorsa.

Con questo risultato l'Este supera in classifica la Luparense e il Campodarsego, issandosi al quinto posto in classifica con 24 punti conquistati. Il secondo clean sheet consecutivo di Agosti è una delle buone notizie di giornata, ma non la sola. L'ex della gara Nicola De Vido, con il suo bolide dalla distanza odierno, raggiunge Moscatelli a quota 5 reti stagionali, confermandosi uno dei riferimenti offensivi della squadra di Pagan. E pensare che nelle ultime 3 stagioni, il fantasista classe 1995 è stato dimenticato dal calcio della serie D in Eccellenza. I suoi gol stanno facendo la differenza in questo periodo, segno che la qualità si può trovare - in dosi industriali - anche nelle categorie inferiori.

Positivo il debutto di Santi in avanti, l'inserimento di Perkovic prosegue come meglio non potrebbe, ora per concludere con il sorriso questo 2022 c'è la trasferta complicatissima di Chioggia contro l'Union Clodiense. L'ennesimo banco di prova per la compagine di Pagan, che ha una voglia matta di continuare a stupire critica ed addetti ai lavori.