Serie D, girone C: terza vittoria consecutiva per l'Este, Montebelluna ko

Una doppietta di Florian, regala tre punti di importanza capitale all'Este di mister Pagan nella trasferta di Montebelluna, valida per la 21°giornata del campionato di Serie D girone C. Se l'esperta punta giallorossa è l'uomo decisivo, il vero protagonista della gara nel trevigiano è Pellielo, autore del terzo gol della sfida e inesauribile dinamo in mezzo al campo per i suoi. Con questo successo i padovani avanzano in classifica e per la prima volta nella stagione sono fuori dalla zona playout.

LA CRONACA

Zanetti dopo 2' minuti parte come un razzo sulla destra e serve rasoterra sul secondo palo per l'accorrente Florian che trova subito il gol sblocca match. Il Monte non demorde e tredici minuti dopo trova il gol del pareggio con Fasan, abile ad incunearsi in una friabile retroguardia giallorossa e freddare in uscita Peixoto. Il gol dei trevigiani non smonta le trame di gioco degli ospiti, che ripassano avanti al 30'. Espinar per Florian che si gira in un fazzolletto e con una beffarda palombella sul secondo palo, dal cuore dell'area di rigore, non lascia scampo al portiere del Montebelluna. Nella ripresa al 58' l'Este potrebbe mettere in ghiaccio la partita, ma dal dischetto Battistini fallisce l'appuntamento con il gol colpendo la traversa. Poco male, perché al 79' un tiro dal limite di Pellielo, deviato da un giocatore trevigiano, va in rete e mette il risultato sul 3 a 1. A poco serve la rete nel finale di Fasan. L'Este espugna Montebelluna. La cura del dottor Pagan, ancora una volta a queste latitudini, sta facendo miracoli.