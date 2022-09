Serie D, girone C: Diarrassouba porta in cima alla classifica il Campodarsego

Il Campodarsego vince sul campo del Torviscosa e resta punteggio pieno dopo due giornate del campionato di Serie D girone C. Basta un contropiede orchestrato dal solito Guitto e finalizzato da Diarrassouba ad avere ragione degli uomini di Pittilino. La squadra di Masitto è in testa insieme al Villafranca Veronese, ma a differenza della neopromossa, in 180 minuti non ha subito gol. Ergo, la fase difensiva del Campodarsego è di primissimo ordine. Anche oggi, contro un avversario insidioso e su un campo caldo, il Campodarsego ha sviluppato una gara pragmatica e di grande attenzione. Tanta proposta offensiva nel primo tempo, con occasioni sui piedi dei vari Orlandi, Buongiorno e Oneto, decisamente più solida e arcigna nella ripresa. Lo riconosce anche Masitto nel post partita: "Bene il primo tempo, molto meno il secondo: dobbiamo ancora migliorare molto e fare qualcosa di più, ma sono comunque felicissimo per questo successo." E se l'anno scorso il peso dei gol era sulle spalle di Colombi, quest'anno dopo due partite ci sono già tre marcatori differenti. Il pallonetto di Diarrassouba, al 46' del primo tempo, è il manifesto programmatico del Campodarsego. Capovolgere il gioco rapidamente per la velocità dell'ex Lornano Badesse e di Orlandi, che poi vedono e provvedono. Insomma c'è vita a Campodarsego. La sconfitta in Coppa Italia contro l'Union Clodiense è stata salutare. Le ambizioni del presidente Pagin, anche quest'anno, sono motivate. Chi vorrà vincere il campionato, dovrà fare i conti con il Campodarsego. A partire dal prossimo impegno casalingo con il Virtus Bolzano.

Questo il tabellino della gara:

TORVISCOSA-CAMPODARSEGO 0-1

TORVISCOSA: Fabris, Cucchiaro, Toso (45′ st Comisso), Nastri, Tuniz, Pratolino, Zuliani (17′ st Garbero), Grudina, Ciriello, Oman (11′ st Novati), Zetto (25′ st Bertoni). A disposizione: Ioan, Boschetti, Curumi, Borsetta, Specogna. Allenatore: Pittilino.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Buratto, Perez, Guitto (33′ st Rubin), Orlandi, Alluci (33′ st Simic), Buongiorno (26′ st Pallecchi), Diarrassouba (30′ st Pozzebon), Prevedello (11′ st Cupani). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Marini, Lucadello. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Reti: 46′ pt Diarrassouba.

Note: ammoniti Toso, Zetto, Tuniz, Oneto, Boscolo Palo e Novati. Calci d’angolo 4-3. Recupero 1′ e 5′.