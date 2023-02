Serie D, girone C: tripletta di Santi, l'Este vola in zona playoff

Una tripletta di Santi e la rete al 20' del primo tempo di Cuccato regalano una vittoria di platino all'Este di Pagan in trasferta a Torviscosa, nella ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie D. Gara perfetta in terra friulana per i giallorossi che volano in classifica a quota 35 punti al quarto posto. Ancora una volta decisive le scelte del tecnico dell'Este, che premia il tandem Perkovic e Santi in avanti e De Vido a sostenere sulla trequarti partendo dal centrosinistra della mediana.

Man of the match Riccardo Santi, 6 reti in appena 6 presenze totali. Una media perfetta per l'ex Ponte San Pietro e Caronnese, autore di un tris di reti da vero cannoniere. Il perfetto sostituto di Moscatelli ed alter-ego di Menato, oggi in panchina. I numeri dell'Este sono luccicanti: terzo migliore attacco del raggruppamento e terza migliore difesa, con 10 punti raccolti nelle ultime 5 partite di campionato. L'approdo in zona playoff, al netto di una classifica ancora cortissima in testa, è il giusto riconsocimento per una rosa costruita con intelligenza ed attenzione, condotta in modo spettacolare da un allenatore molto sottovalutato, che meriterebbe palcoscenici superiori. Settimana prossima al Nuovo Comunale arriva il Campodarsego, per un Derby decisivo in chiave post season.