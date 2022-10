Serie D, girone C: sentenza Persano, Luparense a -3 dalla vetta

Un rigore di Persano all'80' permette alla Luparense di tornare a casa con i tre punti dal campo del Torviscosa, centrando la seconda affermazione consecutiva in campionato, portandosi a sole tre lunghezze dal duo di testa Union Clodiense e Campodarsego.

Gara complesissima per gli uomini di Zironelli, orfani di Beltrame squalificato e con il tandem Bussi-Beccaro confermato in avanti. Non è una gara indimenticabile dei Lupi, apparsi contratti per larghi tratti, ma cinici al punto giusto e capaci di colpire al momento giusto della gara. Ancora una volta una grande mano arriva dalla panchina. La profondità del roster di Zironelli è talmente ricca, che quando si alzano dalla panchina gente del calibro di Boscolo, Gnago, Cabianca e il match winner Persano, è la prassi che possa accadere qualcosa di bello per i tifosi di San Martino di Lupari. Il rigore decisivo della punta salentina arriva nella ripresa a dieci minuti dalla fine. La continuità predicata in settimana da Mister Zironelli è diventata realtà. Il prossimo match casalingo con il Villafranca Veronese, matricola terribile del girone C (dopo la vittoria del campionato di Eccellenza davanti al Montecchio), dirà molto se questa Luparense è pronta a risalire i piani nobili della classifica.

Il tabellino della g

Torviscosa – Luparense 0 - 1 (p.t 0 - 0)

Torviscosa (4-4-2): Fabris; Tuniz, Grudina, Felipe (51' Rigo), Cucchiaro; Zuliani (75' Bozzo), Zetto, Nastri (85' Novati), Bertoni (70' Borsetta); Ciriello, Garbero (90' Specogna) All. Pittilino

A disposizione: Chiavon, Boschetti, Pozzani, Tell

Luparense (3-5-2) Voltan; Zanini, Solerio, Maset; Russo, De Leo (57' Boscolo), Rubbo, Casarotto, Cescon (57' Cabianca); Beccaro (57' Gnago), Bussi (70' Persano) All. Mauro Zironelli

A disposizione: Milan, Mariutto, Bia, Manè, Toffanin

Arbitro: Moretti di Cesena (Daghetta-Vora)

Marcatori: 80 rig. Persano

Ammonizioni: Nastri, Garbero, Rubbo, Bussi, Solerio, Mister Pittilino, Tuniz, Novati, Rigo, Maset

Calci d' angolo: 2 - 5

Minuti di recupero: pt 2'; st 6'

Spettatori: 300 circa