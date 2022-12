Serie D, girone C: Este un punto d'oro, Union Clodiense fermata sul pari

L'Este di mister Pagan conclude il girone d'andata portando a casa un pareggio di lusso al Ballarin di Chioggia contro l'Union Clodiense. 1-1 per i giallorossi, capaci di portarsi in vantaggio con Franzolin al 55', salvo farsi riprendere al 71' da Tognoni. Sullo 0 a 0 da segnalare il rigore sbagliato per i veneziani da parte di Aliu, uno dei grandi ex della sfida. Nel complesso un match equilibrato, in cui l'Este ha confermato le good vibes di queste prime 17 partite: squadra corta, muscolare in fase di possesso, da disciplinare difensivamente, molto verticale ed essenziale nella proposta offensiva.

I 25 punti raccolti valgono il quinto posto in classifica. Una bella rivincita rispetto i pronostici di inizio stagione, che vedevano i giallorossi posizionati nelle retrovie. Mister Pagan ha plasmato un gruppo in grado di sopperire ad assenze importanti (vedi bomber Moscatelli) e di rigenerarsi senza apparenti problemi. Le rete del classe 2004 Franzolin, prodotto del settore giovanile estense, è la dimostrazione plastica di quanto in questo team ognuno è conscio del suo ruolo. In questa stagione l'Este lotterà sino in fondo per restare in zona playoff: dopo 17 giornate non è più uno slogan, bensì una splendida realtà.