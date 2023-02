Serie D, girone C: tra Union Clodiense e Luparense pari e poche emozioni

Ci pensa Voltan al 92', con un intervento miracoloso, a salvare il pareggio a reti bianche tra Union Clodiense e Luparense, nella gara valida per la 22esima giornata di campionato. Un pari che serve poco ad entrambe. I veneziani non accorciano sul Legnago capolista fermato ad Adria, mentre la Luparense non svolta la stagione e rimane la solita incompiuta di queste prime ventidue giornate.

Lo 0-0 è lo specchio del momento di entrambe. Da un lato una squadra con più sicurezze come l'Union Clodiense, dall'altro lato una compagine impaurita, con l'autostima tutta da ricostruire e parzialmente in ripresa dopo il successo contro il Montebelluna di sette giorni fa. Nel primo tempo poche emozioni, con un bell'intervento di Voltan in apertura su Serena e le proteste della panchina dei Lupi per un mancato rigore assegnato ai danni di Beccaro. Aliu ci prova intorno alla metà della frazione, ma il pallone è alto. Nella ripresa Bia va vicinissimo al vantaggio per i Lupi, ma Zecchin nega la gioia del gol al giovanissimo difensore. Al 76' Montesano lascia in 10 la Luparense e nel finale c'è il forcing clodiense. I Lupi chiudono ogni spazio e dove non ci arrivano i difensori, ecco Voltan. Pari e patta al Ballarin, continua il cammino di entrambe all'insegna della discontinuità.



Questo il tabellino della gara del Ballarin:

CLODIENSE – LUPARENSE 0-0

CLODIENSE (3-5-2) Zecchin; Munaretto, Cuomo, Tinazzi; Marocco, Tognoni (67' Calabresi), Serena F. (82' Padovan), Serena R., Ouro (82' Duse) ; Fasolo (79' Minicucci), Aliu. A disposizione: Magri, Calcagnotto, Salvi, Gning, Nalesso. All. Andreucci

LUPARENSE (3-4-2-1) Voltan; Mariutto, Montesano, Manè; Solerio, Boscolo, Beltrame, Bia (82' Cabianca); Beccaro (82' Rubbo), Toffanin; Gnago (60' Merkaj). A disposizione : Milan, Maset, Cabianca, Zanini, Russo, De Leo, Peschiutta. All. Zironelli

Arbitro: Thomas Bonci (Mascali-Petrakis)



ESPULSIONI: dal 76' Montesano (L) per doppia ammonizione

AMMONIZIONI: Montesano, Gnago, Toffanin, Manè, Ouro, Boscolo

CALCI D' ANGOLO: 2-4

MINUTI DI RECUPERO: 0'; 4'

SPETTATORI: 700 circa