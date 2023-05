Serie D, girone C: Luparense, che colpo! Union Clodiense beffata al 93', ora derby in finale playoff

Infinita Luparense. Al termine di una sfida pirotecnica, piena di colpi di scena, con fasi difensive altamente rivedibili, ma attacchi in forma smagliante, la squadra di Zironelli - ridotta in 10 dal 79' per l'espulsione di Beltrame - accede alla finale playoff grazie ad una rete di Montesano al 93'. Ora per gli uomini del presidente Zarattini, c'è un appuntamento con la storia: la finale playoff del girone C contro i rivali di sempre, il Campodarsego del suo dirimpettaio Pagin. Chi l'avrebbe mai detto a fine febbraio, quando i Lupi erano a due punti dalla zona playout? Nel giro di due mesi e mezzo, tutto è cambiato in meglio.

Resta il rimpianto di aver visto solo per poco più di 70 giorni una Luparense a pieno voltaggio, come quella di questa domenica al Ballarin. Caparbia, tosta, più forte dell'inferiorità numerica, capace di rispondere colpo su colpo all'undici di Andreucci.

Giornata uggiosa a Chioggia e al 10' Roberti la rende ancora più scura per il tifo locale portando avanti i Lupi, con un facile tap-in dopo un errore piuttosto marchiano di Magri. La gara si scalda e la Clodiense prima pareggia al 32' con il solito Aliu e al 47' firma il sorpasso con Marocco. Tutto finito? Macché. Gnago pareggia i conti al 70' e nove minuti dopo i padovani restano in 10, per l'espulsione dell'esterno Beltrame. Poco male, perché la Luparense anche con un uomo in meno sorpassa nuovamente i veneziani all'81, con una rete di uno dei talenti clodiensi più forti dell'ultimo ventennio, Boscolo Papo. Tognoni due minuti dopo rimette le cose apposto, ma il pareggio è illusorio perché poi Montesano manda in finale i suoi e Zarattini, dopo un ottavo e un quarto posto, ha la possibilità di migliorare il suo score presidenziale al terzo anno in Serie D.

Appuntamento domenica 21 maggio alle ore 16:00 per la finale playoff Campodarsego-Luparense.