Padova Femminile, nel derby con il Vicenza finalmente la prima vittoria in campionato!

Nel derby più sentito dell'anno, il Padova Femminile conquista il primo successo in campionato, confermando i progressi visti contro il Venezia non più tardi di sette giorni fa. 4 a 2 per le biancoscudate contro un Vicenza decisamente spuntato e supponente. Protagonista del pomeriggio di domenica è stata Nicole Plechero con una doppietta da spellarsi le mani, mentre il terzo e quarto gol sono firmati Carli e Spinelli. Per le beriche sono andate a segno Beji e Dal Lago. Con quest'affermazione, le biancoscudate si portano a 4 punti in classifica e fluidificano una situazione in graduatoria che sembrava decisamente difficile dopo i primi due impegni stagionali. Nella quinta giornata di campionato, le ragazze di Montresor tornano in campo al Vermigli in un altro derby molto sentito con il Condor Treviso. Appuntamento alle ore 15:30 domenica 8 ottobre.

Gli altri risultati del girone B: Accademia Spal-Venezia 1985 1-3, Condor Treviso-Perugia 5-1, L’Aquila-Sudtirol 0-3, Meran-Chieti 4-0, Trento-Riccione 0-0, Triestina-Villorba 0-1, Venezia-Jesina 4-0.



La classifica: MeranSudtirol 12, Venezia 10, Riccione 8, Trento 7, CondorTreviso 6, Venezia 1985 6 Vicenza 6,Villorba 5, Accademia Spal4, Jesina 4, Padova4, Chieti 3, Triestina 3, L'Aquila1, Perugia 0.