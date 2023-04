Serie D, girone C: super Campodarsego, schiantato il Villafranca Veronese

Il Campodarsego non si ferma e vola in trasferta sul campo della pericolante Villafranca Veronese. 2 a 0 per gli uomini di Masitto, protagonisti di una gara di grande pragmatismo e cinismo. Oneto nel primo tempo, Alluci nella ripresa, e i biancorossi volano al quarto posto in classifica, a -2 dal secondo posto occupato da Union Clodiense ed Adriese, quest'ultima prossima rivale al Gabbiano nell'epilogo stagionale.

Per il 'Campo' è il decimo punto nelle ultime cinque e senza la sconfitta di Portogruaro di due settimane fa, potrebbe aver già chiuso i discorsi playoff. Tutto aperto invece, tutto ancora in bilico. A 90' dal termine la concentrazione in casa Campodarsego deve restare alta e nello scontro diretto contro gli uomini di Vecchiato c'è la possibilità di chiudere in bellezza la stagione, migliorando il quarto posto dello scorso anno.

Questo il tabellino della sfida di Villafranca Veronese.

VILLAFRANCA VERONESE-CAMPODARSEGO 0-2

VILLAFRANCA: Spezia, F. Tosi, Amoh (35′ st Gardini), Malavasi (35′ st Menolli), Stanghellini, C. Tosi, Vetere, Fornari (22′ st Cannoletta), Ciuffo (22′ st Martone), Boccalari, Marchetti (13′ st Leveh). A disposizione: Mignolli, Mazzi, Cordioli, Fanini. Allenatore: Spinale.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Diarrassouba (1′ st Michelotto), Alluci (22′ st Vitetta), Buongiorno (40′ st Rivi), Orlandi (29′ st Cocola), Cupani (12′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Girardello, Negrin. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Teghille di Collegno.

Reti: 35′ pt Oneto, 16′ st Alluci.

Note: ammoniti Marchetti, Cupani, Diarrassouba, Guitto e Vitetta. Calci d’angolo 3-3. Recupero 1′ e 5′