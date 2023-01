Serie D, girone C: Este in volo, abbattuta anche il Villafranca Veronese

L'Este non si ferma più. Dopo i 6 gol al Portogruaro, agli uomini di Pagan basta un gol di Menato all'11' del primo tempo per avere la meglio sul Villafranca Veronese nella 20°giornata del campionato di Serie D girone C. Seconda vittoria consecutiva, quinto risultato utile di fila, proprio come il Legnago capolista.

Un'affermazione sofferta e preziosissima, che proietta l'Este al quarto posto in classifica in coabitazione con il ben più attrezzato Union Clodiense. La testa della classifica dista solo quattro punti e mancano ancora 14 partite alla fine. Sognare è lecito, giocarsela al massimo contro Legnago, Adriese, Virtus Bolzano, Union Clodiense e Caldiero, ora, è doveroso.

Dopo anni di salvezze stentate e faticose, mister Pagan ha rivoltato la squadra da cima a fondo, trovando una quadratura su alcuni cardini: un portiere solidissimo come Agosti, un centrale roccioso come Giacomazzi, il regista Burato, il fantasista De Vido e i giovani Franzolin (2004) e Menato (2001). Intorno a loro e capitan Caccin si sta materializzando un'autentica impresa, quella di riportare ai fasti del decennio 2010 uno dei punti di riferimento del calcio veneto.

La prossima settimana la sfida del Nuovo Comunale con il Cartigliano è uno scontro diretto imperdibile per capire se questo Este vuole continuare a sognare con le big del campionato.