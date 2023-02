Serie D, girone C: Menato è una furia, Este pareggio d'oro a Bolzano

Menato rimette in vita e in zona playoff l'Este in casa della Virtus Bolzano. La sua tripletta è decisiva per il pareggio 3-3 in uno dei due anticipi della 24esima giornata del campionato di Serie D, girone C. Un gol di testa, una di sinistro e il rigore di destro per il prodotto del settore giovanile del Padova, che trascina gli uomini di Pagan con una prestazione a tutto tondo in terra bolzanina e riporta i giallorossi in zona playoff.

Primo tempo difficile per la compagine padovana, sotto 3 a 1, ma soprattutto in difficoltà a livello difensivo, nonostante il rilancio al 1' di Peliello e Calgaro. Nella ripresa in due minuti Menato fa pentole e coperchi, regalando un punto veramente importante per le ambizioni di alta classifica dell'Este. Prossima settimana Caccin e compagni tornano in casa, dopo due sconfitte consecutive. Avversario di turno sarà la Dolomiti Bellunesi, impegnata oggi al Gabbiano contro il Campodarsego

La classifica aggiornata:

Classifica: Legnago 43, Union Clodiense 39, Virtus Bolzano 38, Adriese 38, Este 36, Campodarsego 35, Caldiero 34, Cartigliano 34, Cjarlins Muzane 33, Luparense 31, Dolomiti Bellunesi 30, Montecchio Maggiore 30, Mestre 29, Levico 24, Torviscosa 21, Montebelluna 21, Villafranca 21, Portogruaro 20

Il tabellino della gara:

VIRTUS BOLZANO-ESTE 3-3

Reti: 9? pt Okoli, 23? pt Menato, 36? pt A. Kaptina, 47? pt Kavcic, 5? st Menato, 7? st rig. Menato

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Pircher; Kicaj (31? st Bussi), Kavcic, Busetto, Sinn; Simic (31? st Bounou), A. Kaptina, Cremonini; Centazzo (23? st Nicotera); Okoli (41? st Kuka), Osorio. A disposizione: Bucosse, Hochkofler, Zeni, E. Kaptina, Allegri. Allenatore: Alfredo Sebastiani

ESTE (3-4-1-2): Agosti, Munaretto (30? st Giacomazzi), Cuccato, Calgaro; Franzolin, Peliello (30? st Marchesan), Caccin, Piccardi; De Vido (45? st Zanetti); Menato, Santi. A disposizione: Costantini, Moracchiato, Badan, Burato, Agostini, Perkovic. Allenatore: Andrea Pagan

Arbitro: Mattia Nigro di Prato (Assistenti: Umberto Galasso di Torino e Damiano Caldarola di Asti)



Espulso dal 49' st Elis Kaptina per proteste

Ammoniti: Cremonini, Kavcic.

Recupero: 1? pt; 5? st.