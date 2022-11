Serie D, girone C: Osorio all'89' gela la Luparense, la Virtus Bolzano aggancia i Lupi

Dopo tre vittorie consecutive, la Luparense perde all'ultimo minuto sul campo della Virtus Bolzano, nella decima giornata del campionato di Serie D girone C. Trasferta indigesta per Zironelli, con i rossoblu andati sotto di due gol nei primi trentadue minuti di gioco, capaci di segnarne altrettanti in nove - sempre nel primo tempo - e di subire l'atroce beffa con Osorio all'89'.

Una gara ben interpretata dagli uomini di Sebastiani, che si confermano il migliore attacco del girone anche al cospetto di una retroguardia di grande livello come quella della Luparense. La sfortunata autorete di Maset all'11' apre il lunapark di emozioni di giornata. L'assenza di Beccaro si fa sentire in campo, con i Lupi poco pungenti in avanti. Rubbo è il faro della manovra, ma Kaptina è un rivale di grandissimo livello e con Osorio, il match winner della gara, mette in crisi la Luparense. Proprio Osorio serve l'assist per il 2 a 0 di Okoli al 32'. Nel momento di maggiore difficoltà, ecco uscire i campioni e tre minuti dopo la seconda sberla, Gnago accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di De Leo.

Rubbo si mette in proprio e pareggia i conti al 44' e nella ripresa c'è un flipper di azioni alla ricerca del 3 a 2. La spunta Osorio, ma i Lupi non demeritano come ad Adria. Il -6 in classifica dalla Clodiense capolista è pesante, ma ancora ricucibile. Certo, serve un altro filotto di vittorie e qualche passo falso dell'armata di Andreucci. Succederà? Intanto serve riaccorciare e superare le altre inseguitrici che hanno sopravanzato i Lupi questa domenica: Campodarsego, Adriese e Caldiero.

Questo il tabellino della partita:



Virtus Bolzano – Luparense 3 – 2



Virtus Bolzano (4-3-1-2) Pircher (75′ Bucosse); Bussi, Hochkofler, Kicaj, Sinn; Cremonini, Kaptina, Mayr; Bounou (78′ Grezzani); Okoli (82′ Nicotera), Osorio (91′ Busetto). A disposizione: Allegri, Rabija, Zeni, Isufaj, Catino. All. Alfredo Sebastiani

Luparense (3-5-2) Milan; Maset, Solerio, Zanini; Beltrame, Rubbo, De Leo (90′ Cescon), Casarotto, Bussi; Gnago, Persano (65′ Russo) A disposizione: Leba, Cabianca, Mariutto, Frison, Manè, Toffanin, Stringa. All. Mauro Zironelli

Direttori di gara: Gianluca Catanzaro (Catanzaro), Alessandro Castellari (Bologna), Stefano Girgenti (Ferrara)

Marcatori: 11' pt autogol Maset (L), 32' pt Okoli (V), 35' pt Gnago (L), 44' pt Rubbo (L), 44' st Osorio (V)

Ammonizioni: Cremonini, Gnago, Beltrame, Osorio, Bucosse

Calci d’ angolo: 8 – 5

Minuti di recupero: 0'; 4′

Spettatori: 150