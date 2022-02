Serie D, girone D: mister Masitto (Campodarsego) "Gara da non sottovalutare"

Tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani contro il San Martino Speme, valevole per la 19°giornata del campionato di Serie D girone C. Al Gabbiano di Campodarsego calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a fare bottino pieno dopo la doppia vittoria consecutiva su Cattolica e Este:

"Dopo un mese e mezzo torniamo a giocare in casa. Siamo contro l'ultima in classifica, ma non dobbiamo guardare la graduatoria, come abbiamo visto la settimana scorsa contro l'Este. Sarà una gara difficilissima, da non sottovalutare, nel girone di ritorno le squadre sono molto più agguerrite. Dobbiamo essere accorti e avere molta testa. Nel girone di ritorno cambia tutto e dobbiamo migliorarci contro qualsiasi squadra. Ci sono un sacco di insidie in queste gare, bisogna mettere in discesa la gara. La ricerca della vittoria e della prestazione. Ora arriverà un girone di ritorno in cui dovremo tirare fuori le caratteristiche diverse per vincere le gare. Mi piace la cura dei particolari che abbiamo quando scendiamo in campo. Abbiamo vinto contro l'Este giocando di carattere e sono contento che abbiano capito tutti che lo spirito di gruppo è fondamentale. Arriviamo a questa gara con la testa giusta, siamo tutti in pista e lo dobbiamo essere tutti al meglio."