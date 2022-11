Serie D, girone C: l'Este ritrova la vittoria e inguaia il Cjarlins Muzane

L'Este ritrova la vittoria che mancava da ben 4 turni battendo per 3 a 2 il Cjarlins Muzane nel 12°turno del campionato di Serie D girone C. Gara non da cuori deboli, quella andata in scena al Nuovo Comunale, soprattutto nella ripresa. Dopo il pareggio di Montecchio, la macchina giallorossa si può dire finalmente ripartita? Decisamente si, per quanto visto nel pomeriggio. Menato, dopo l'infortunio di Moscatelli, si sta caricando l'attacco dell'Este dimostrando di essere un attaccante da piani superiori.

La rete odierna dell'1 a 0, una strepitosa semirovesciata in stile Parola - il protagonista delle figurine di Panini da più di mezzo secolo - è la dimostrazione. In mezzo Caccin e Burato continuano ad essere due calciatori sottovalutati dagli addetti ai lavori, ma di grande sostanza. Complementari e complementi perfetti per la fantasia e la magia di De Vido. L'ex Calvi Noale, anche oggi ha dimostrato di indossare il 10 non per caso, regalando ancora un'altra affermazione a mister Pagan con una rete decisiva al 78'. La difesa continua a subire tanti gol, ma la notizia della giornata è sicuramente la prima rete in campionato del giovanissimo Cogo. Il classe 2006, lanciato in campo dal 1' da Pagan, non ha deluso le attese, trovando la marcatura del momentaneo 2 a 1. Inutile la doppietta, per il Cjarlins Muzane, del solito Di Maira. Per mister Parlato si prospetta un lavoro enorme per togliere dall'ultimo posto in classifica gli uomini del presidente Zanutta.