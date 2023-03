Serie D, girone C: è grande Luparense, schiantata la Virtus Bolzano

Finalmente Luparense! Dopo 27 giornate i Lupi sbranano, sportivamente parlando, la Virtus Bolzano, dimostrando a tutti il proprio valore. Un 3 a 0 mai in discussione, con il risultato messo in ghiaccio già nel primo tempo e rifinito nel finale. Seconda vittoria di fila per gli uomini di Zironelli, che schiera la stessa formazione vista la settimana scorsa a Villafranca. Non è un caso, bensì solo un peccato. Aver trovato così tardi la quadratura del cerchio solo a marzo fa comprendere quanto tempo ha buttato via la squadra del presidente Zarattini in questa stagione. Ora per rientrare in zona playoff non si può più sbagliare nulla, con ben cinque punti da recuperare sul Campodarsego e un derby da disputare il 6 aprile decisivo. Intanto fare punti già contro il Cartigliano la prossima settimana sarà molto importante per restare attaccati al treno dei piani alti.

Per quanto riguarda la partita tra il 20' e il 26' i Lupi fanno sul serio e trovano due reti. A sbloccare la gara ci pensa Bussi su sponda area di Solerio, mentre il raddoppio arriva con un chirugico mancino di Roberti, al secondo centro stagionale con la maglia della squadra di San Martino di Lupari. Cabianca sfiora il tris al 38', la Virtus Bolzano non pervenuta. Nella ripresa Voltan si supera su Cremonini, ma in pieno recupero arriva la terza rete di giornata con Pio Russo su assist del redivivo Marco Beccaro.

Questo il tabellino della gara:

LUPARENSE – VIRTUS BOLZANO 3-0

(Primo tempo 2-0)

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Solerio, Montesano, Cabianca; Peschiutta (72’ Mariutto), Boscolo, Toffanin, Beltrame (83’ Russo); Bussi (65’ Rubbo); Gnago (83’ Beccaro), Roberti (90’ Cescon). All. Zironelli

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Bucosse; Sinn, Kicaj, Kavcic (46’ Nicotera), Bussi (46’ Hochkofler); Cremonini, A. Kaptina (81’ Kuka), Simic (75’ Catino); Bounou (46’ Grezzani); E. Kaptina, Centazzo. All. Sebastiani

ARBITRO: Balducci di Empoli)

MARCATORI: 20’ Bussi (L), 26’ Roberti (L), 90+5’ Russo (L)

AMMONITI: Bounou (VB), A. Kaptina (VB), Cremonini (VB), Beccaro (L)

Note: Tiri 19-4 Angoli: 10-8 Fuorigioco: 2-4 Recupero: 0’-5’