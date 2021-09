Serie D, ufficiale: nel girone C Campodarsego, Este e Luparense

Confermate nel gruppo C le partecipazioni delle padovane. Solo tre squadre extra regione. Coppa Italia di Serie D al via già questo week end con Este-Campodarsego

Tutto come annunciato: il girone C della Serie D vedrà protagoniste tre squadre della provincia di Padova: Campodarsego, Este e Luparense. Per tutte e tre si tratta di una conferma, in un raggruppamento dalle forti connotazioni venete con sole tre squadre extra regione: i trentini del Levico Terme, i friulani del Cjarlins Muzane e i romagnoli del Cattolica.

La provincia di Padova è quella maggiormente rappresentata insieme a quelle di Verona e Venezia con tre squadre ciascuna.

Intanto questo week end è già tempo di Coppa Italia di Serie D. Nel turno preliminare subito derby tra Este e Campodarsego con calcio d'inizio alle ore 15.00. La Luparense di mister Zanini entrerà in gioco il 22 settembre 2022.