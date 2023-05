Serie D: la graduatoria dei ripescaggi per la Lega Pro

Finali play-off praticamente in archivio, esclusa quella del girone H, è tempo di analizzare la graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Poche speranze per il Campodarsego di salire tra i professionisti attraverso questo percorso, ancora meno per la Luparense del presidente Zarattini, che sarebbe pronta ad investire quanto necessario per salire in terza serie. Ricordiamo che ai coefficienti vanno aggiunti come bonus uno 0,10 per i le vincenti play-off che hanno vinto il proprio girone la graduatoria Giovani "D" Valore, e 0,05 per le vincenti play-off e classficatesi al secondo o terzo posto della graduatoria Giovani "D" Valore del proprio girone.

Serie D - Classifica ripescaggi in Lega Pro vincenti finali play-off