Serie D, il calendario del girone C con Este, Campodarsego e Luparense

È ufficiale - finalmente - il calendario del girone C della Serie D, che vede impegnate tra le altre le padovane Campodarsego, Este e la favorita numero uno del raggruppamento, la Luparense. 34 giornate di pura passione per definire chi salirà tra i professionisti in serie C. Due turni infrasettimanali a dicembre, precisamente l'8 e 22 dicembre 2021 e tre soste: la classica di Natale, a marzo tra il 6 e il 20 marzo e poi dieci giorni ad aprile tra il 14 e il 24.

Si comincia il 19 settembre alle ore 15.00. Debutto sulla carta morbido per i rossoblu di mister Zanini contro il Caldiero Terme, mentre è subito derby tra Campodarsego ed Este.

Gli scontri diretti tra padovane avverranno nelle seguenti giornate:

1° - Campodarsego-Este (19/09/21)

11° - Luparense-Este (28/11/21)

13° - Luparense-Campodarsego (08/12/21)

18° - Este-Campodarsego (16/01/22)

28° - Este-Luparense (03/04/22)

30° - Campodarsego-Luparense (14/04/22)

Di seguito il calendario completo da consultare. Poco più di una settimana e si parte. Lo spettacolo della serie D sta per cominciare!