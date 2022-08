Serie D: le padovane nel girone C, ufficiali anche i calendari

Sono stati resi noti - finalmente - il calendario del girone C della Serie D, che vede impegnate tra le altre le padovane Campodarsego, Este e la favorita numero uno del raggruppamento, la Luparense. Anche quest'anno 34 giornate adrenaliniche per definire chi salirà tra i professionisti in serie C. Due turni infrasettimanali, precisamente il 21 dicembre 2022 e il 6 aprile 2023, per le festività natalizie e pasquali. Sono tre le soste: la classica di Natale e a marzo per il Torneo di Viareggio.

Si comincia il 4 settembre alle ore 15.00. Debutto subito insidioso per la Luparense, in trasferta contro il Levico Terme. Esordiranno in casa il Campodarsego, al Gabbiano contro il Cartigliano, e l'Este contro l'Adriese, in una sorta di derby molto sentito della zona.

Gli scontri diretti tra le padovane avverranno nelle seguenti giornate:

6° - Campodarsego-Este (09/10/22)

13° - Luparense-Campodarsego (27/11/22)

14° - Este-Luparense (28/11/21)

23° - Este-Campodarsego (16/01/23)

30° - Campodarsego-Luparense (06/04/23)

31° - Luparense-Este (16/04/22)

Di seguito il calendario completo da consultare. Lo spettacolo della serie D è pronto a decollare, reclamo del Giorgione permettendo!