Serie D, Luparense: le amichevoli degli uomini di Zironelli del week end

La Luparense di mister Zironelli, favorita numero 1 per il girone C del campionato di Serie D, è attesa da un week end di esperimenti e amichevoli. Si parte venerdì 19 agosto alle ore 16.00 in terra veneziana contro il Calvi Noale, formazione militante nel campionato di Eccellenza girone B. Un bel test per Rubbo e compagni, che fa il paio con quello del giorno dopo in terra patavina, sempre alle 16:00 contro il rinnovatissimo e giovanissimo Arcella di mister Fonti.

Per gli uomini di Zironelli l'occasione per mettere ancora più benzina nelle gambe in vista dell'inizio di stagione, rinvii permettendo, del prossimo 28 agosto in Coppa Italia contro la vincente tra Legnago e Lumezzane.