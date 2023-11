L'incredibile storia di bomber Bangal: dall'Atalanta alla Luparense con il sogno Mozambico-Coppa d'Africa nel cuore

Quando maturità fa rima con continuità. Un gol e un assist contro la Monte Prodeco che portano il bottino a 5 reti e 3 assist in sole 7 presenze. L'impatto di Faisal Bangal con il mondo Luparense è stato clamoroso e viene da chiedersi cosa ci fa uno che a gennaio giocherà con grande probabilità la Coppa d'Africa in Costa d'Avorio. con i suoi mezzi in Serie D: «Fortuna e maturità», riconosce l'ex talento della Primavera dell'Atalanta, già almeno due o tre carriere calcistiche nella sua vita sportiva. «Ci sono atleti che maturano a 20, a 25, a 30 anni, mentro io sono maturato in questi anni. Se avessi avuto questa testa da giovane, non mi troverei in Serie D. E poi si, la fortuna conta tanto. Se ripenso a quando sono rimasto fuori rosa dall'Atalanta e sono dovuto ripartire da zero».

Non era la prima volta per te. «Mia madre è arrivata in Italia nel 1997, mentre io l'ho raggiunta nel dicembre 2004 dopo la morte di nonna a cui ero molto legato. Ricordo che a Bergamo nevicava quando sono arrivato e in Mozambico era caldissimo. Subito a gennaio 2005 mi sono iscritto nella scuola calcio del paese dove vivevo, l'Ardens Ciene, ora diventato Virtus Ciserano Bergamo, che gioca in D girone B»

Tutto nasce lì. «Ho fatto 2-3 partite, ma si vedeva che era di un altro livello rispetto ai miei coetanei, tanto che l'Atalanta mi ha portato subito a Zingonia per alcuni provini, coronati con il tesseramento nel giugno 2005 nei Giovanissimi Regionali C. Ho fatto dieci anni di settore giovanile»

Atalanta una scuola di vita, con tante stagioni da incorniciare a suon di gol, come il 2013/2014, quando con la Primavera dell'Atalanta segni 17 gol. «Arrivavo dallo scudetto vinto la stagione prima con la Beretti dello "Zio" Bergomi in finale contro l'Inter, dove mi ero laureato anche capocannoniere con 24 gol in 32 partite. Nell'estate 2013 svolsi il ritiro con i grandi diretti all'epoca da Colantuono e poi tutta la stagione giocai in Primavera».

Eppure, nonostante questi numeri, la fortuna di debuttare in Serie non ce l'hai. «Torniamo al discorso iniziale, la fortuna in una carriera conta molto. Mi aspettavo di esordire in Prima Squadra nel 2013/2014, anche perché nel giro di pochi mesi avevo debuttato con la nazionale maggiore del Mozambico e al Viareggio ero stato il vice capocannoniere della competizione. Colantuono non era Gasperini che se vede un giovane che lo convince lo butta dentro. Nonostante il ritiro con i grandi, Colantuono vedeva altri giovani come Gagliardini o Caldara che con lui debuttarono».

Tu hai visto nascere la grande Atalanta di Gasperini nel 2016, corretto? «Si, perché giocavo in Primavera anche con Gagliardini, Caldara, Grassi e Kessie»

A differenza loro decidi di provare i Pro partendo dalla C ad Ascoli. Nella Marche si può dire che c'è il primo crocevia della tua carriera? «Con il senno di poi sarebbe stato meglio partire da una serie C di medio basso livello. Ad Ascoli si voleva vincere subito. Altinier e Perez arrivavano da una stagione da trenta gol in coppia, gli spazi erano pochi. Posso raccontarti un anedotto al riguardo».

Racconta pure. «Dopo nove giornate di campionato c'è un turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia Serie C. Gioco dal 1' e segno una doppietta contro il Teramo di Lapadula. Sono felicissimo, la domenica successiva mi aspetto di scendere in campo ed resto in panchina per 90'. Da quel momento ho mollato di testa».

San Marino e Tuttocuoio sempre in C, poi finisci addirittura in Albania a Teuta. Hai fatto un Erasmus calcistico? «Diciamo così dai. In Albania mi volevano fortemente e il progetto sembrava interessante. É stata un'esperienza che mi ha formato».

In Albania segni 4 gol, ma al tuo ritorno in Italia finisci fuori rosa all'Atalanta nel 2016/2017. «Nell'estate 2016 la dirigenza nerazzurra voleva mandarmi nella B maltese, ma sentivo che era una soluzione poco adatta al mio valore. Io avevo proposte in Belgio e in B che non erano di gradimento per l'Atalanta. Non c'è stato accordo, tanto che a gennaio avevo cercato di rescindere il contratto con la Dea, ma si misero di mezzo avvocati e storie un po' così. Alla fine sono rimasto all'Atalanta fino alla fine del contratto e poi sono ripartito da Scanzorosciate».

A pochi chilometri da casa, sempre nel bergamasco. «Esatto. Nel calcio se stai fermo un anno e finisci nel dimenticatoio è dura riprendere. Ho fatto tre buone stagioni a Scanzorosciate, poi al Caravaggio ho ricominciato ad ingranare e infine sono arrivato nell'estate 2021 all'Alcione, in provincia di Milano in serie D. Qui in effetti è scatto qualcosa a livello mentale e nell'ultima stagione sono esploso segnando 19 gol».

Tante offerte dalla C, ma alla fine ecco la Luparense. Quali sono i motivi di questa scelta? «Il direttore Gabrielli ha iniziato il corteggiamento ancora a marzo 2023 e mi ha convinto declamando a memoria tutte le mie caratteristiche tecniche. Come potevo dire di no? Ho detto si perché preferisco scegliere una squadra adatta alle mie caratteristiche rispetto a guadagnare qualche soldo in più».

Con mister Coletti feeling a prima vista. «Queste prime partite lo stanno dimostrando è il progetto giusto. Avevo già parlato con Coletti prima di firmare ed ora lo posso confermare: il modo di giocare del mister è sullo stile di De Zerbi. Provando sul campo, questo stile sembra fatto su misura per me. Mi trovo veramente da Dio».

Questa Luparense dove può arrivare? «Il potenziale è importantissimo. Abbiamo tanti giocatori di talento, ma forse ci manca mezzo punto a livello mentale per stare in altissimo. Sia chiaro, nulla che non si possa risolvere con il lavoro e con il tempo. Siamo una squadra nuova, che si sta ancora conoscendo, speriamo di raggiungere questo step di maturità al più presto. Non abbiamo nulla da invidiare alle altre squadre di questo girone».

E i tuoi obiettivi personali? «Spero di migliorarmi rispetto lo scorso anno. Sono partito bene con 5 gol e 3 assist, ma anche se facessi una doppia doppia di gol ed assist sarei felice uguale. Il direttore Gabrielli batte sempre su questo punto, sottolineando che per lo stile di gioco che proponiamo 15 gol e 10 assist sono un obiettivo che posso raggiungere facilmente. L'importante è lottare per l'alta classifica fino alla fine».

Ma tu che tipo di giocatore sei? «Io rendo maggiormente in un reparto a due. Prima o seconda punta non cambia molto. Mi piace definirmi un giocatore tecnico e di lettura. Sono veloce con il cervello a ragionare Mi adatto al meglio alle caratterische dei miei compagni e so come fare male alle difese avversarie».

A 28 anni. dopo almeno 3-4 vite calcistiche alle spalle, ci credi nel professionismo o ti senti un sopravvissuto di questo calcio? «Ci credo nel professionismo e mi sento un sopravvissuto perché uno debole di testa avrebbe mollato al posto mio. Ricordo dopo l'anno fermo a Bergamo, quando sono ripartito in Serie D, con gli allenamenti alle cinque del pomeriggio, molti vecchi della squadra mi dicevano "perché non smetti di giocare?". Non li ho mai ascoltati perché credevo nelle mie qualità. Poi curo il mio corpo da professionista e con la nazionale del Mozambico sto avendo la visibilità. A gennaio spero di essere tra i convocati per la Coppa d'Africa e possa dare la botta definitiva alla mia carriera».

Che emozioni provi ogni volta che torni in Mozambico? «Uniche. A settembre sono passato da uno stadio da 300 persone alla partita decisiva per la qualificazione davanti a 46.000 persone. Per il tipo di giocatore che sono, scendere in campo innanzi a così tante persone mi gasa».

Oltre al calcio, quali hobby hai? «La cura del corpo. Sto facendo un corso annuale per diventare personal trainer e poi voglio specializzarmi anche in nutrizione. Sono ambiti che mi affascinano molto. In più ho un nutrizionista che mi segue, svolgo esami del sangue ogni due mesi per analizzare i valori e seguo una dieta per essere il più performante possibile sul campo. Terminata la carriera da calciatore mi vedo nell'ambiente della preparazione e nutrizione. A San Martino di Lupari mi trovo bene, faccio una vita professionista in tutto e per tutto».

Concludiamo con una domanda quasi marzulliano. Se ci risentiamo tra due anni, in quale categoria ti troverò a giocare? «Non voglio nemmeno pensarci. A 28 anni sono nel pieno della maturità, devo solo pensare ad allenarmi. I risultati credo arriveranno come conseguenza».