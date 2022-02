Serie D, Luparense: ds Briaschi "Dobbiamo assolutamente crederci, fino alla fine"

Una gara da recuperare, 10 punti da recuperare sull'Arzignano, ma è una buonissima Luparense quella rivista al Casée sabato scorso contro il Caldiero. Imbattibilità mantenuta e buone sensazioni dal punto di vista offensivo, con una squadra che fornisce prestazioni briose e divertenti ai suoi tifosi. Dal sito ufficiale della Luparense, le parole del direttore sportivo Alberto Briaschi, indimenticato protagonista della promozione del Vicenza nella stagione 1994/1995.

Sulla gara contro il Caldiero: "Certamente abbiamo avuto tante occasioni, ma questo fa parte del calcio e dello sport più in generale. Se non la metti dentro, trovando magari come nella circostanza un portiere in stato di grazia, puoi non riuscire a vincere una partita. Quello che però fatico ad accettare, sono state un paio di situazioni a dir poco clamorose. C’ erano almeno due rigori netti su Boron e Cardellino, con l’ arbitro vicinissimo all’ azione. In questo Campionato ho visto dare rigori in situazioni assai meno evidenti, manca quindi l’ uniformità di giudizio nel valutare certi episodi. E sono casistiche che ti cambiano le partite. Quando non vengono concessi rigori lampanti, la squadra anche psicologicamente può risentirne."

Arbitri e calciomercato: "Mi stupisce il fatto che per ottenere un calcio di rigore ci devono letteralmente abbattere, mentre in altri casi sono sufficienti spintarelle o poco più. Questo fa veramente rabbia, perché mancano all’appello alcuni punti in classifica. Con le operazioni di Nallo, Vassallo e più recentemente Laurenti, siamo intervenuti per puntellare una rosa già di per sé competitiva. Si tratta di giocatori importanti che stanno apportando un valore aggiunto alla squadra, di cui stiamo già vedendo gli effetti. A breve debutterà pure Laurenti, che ci darà un’ ulteriore mano per traguardare i nostri obiettivi. Innanzitutto non sono d’ accordo con questa dilatazione del mercato. Ritengo che chi doveva intervenire, abbia avuto tutto il tempo per farlo. Detto questo, noi siamo una società ambiziosa e staremo comunque attenti ad eventuali situazioni che si dovessero presentare."

Situazione in classifica: "La rabbia che abbiamo in questo momento, comprensibile e dettata dagli episodi citati, si deve trasformare immediatamente in rabbia agonistica. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi a partire già dalla trasferta di domenica a Sedico. Siamo una squadra forte e le prestazioni ci sono sempre state. Giochiamo tutte le prossime 17 partite come fossero delle vere e proprie finali. Dobbiamo assolutamente crederci, fino alla fine."