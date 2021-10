Serie D, Luparense: ds Briaschi "Carichi e fiduciosi per il Delta Porto Tolle"

Tre partite di campionato e tempo di primissimi e parzialissimi bilanci in casa Luparense. 5 punti in 3 gare, imbattibilità mantenuta e buone sensazioni dal punto di vista offensivo, con una squadra che fornisce sensazioni di piacevole brio con le punte. E proprio dal sito ufficiale della Luparense, le parole del direttore sportivo Alberto Briaschi, indimenticato protagonista della promozione del Vicenza nella stagione 1994/1995.

L'analisi della gara contro il Cjarlins Muzane:“Domenica siamo partiti veramente male. Qualche errore di posizionamento ed un po’ di sfortuna ci hanno messi nella condizione di dover recuperare due gol dopo soli 4 minuti. Sono due gol estemporanei, venuti entrambi da azioni confuse durante dei calci d’angolo. Ma siamo una squadra vincente e dovremo migliorare anche su questo genere di situazione. A volte sono proprio questi episodi quelli che posso darti o toglierti i 3 punti al termine dei 90 minuti”.“

Sul momento dei ragazzi diretti da mister Zanini: "La squadra è viva e sta lavorando bene. Tutti seguono le indicazioni del mister ed il mister conosce ogni giorno di più i giocatori a sua disposizione. Serve tempo, ma i miglioramenti si vedono settimana dopo settimana. Lo vediamo noi della società e lo vedono soprattutto gli uomini di campo. Sapevamo che quella di domenica sarebbe stata una trasferta tosta, e così è stato. Ma visto come si era messa, siamo stati bravi ad acciuffare un punto. Alla fine dei conti, con qualche episodio in più a favore, avremmo anche potuto vincerla. Una cosa è certa, siamo un grande gruppo che non molla di un centimetro!”

Big match al Casee contro il Delta Porto Tolle, terzo in classifica: “Ora torniamo in casa, nella nostra tana, per prenderci i 3 punti. I nostri avversari sono davanti a noi in classifica, ma noi determinati e vogliosi di tornare alla vittoria, e questo penso si sia visto. Siamo carichi e soprattutto fiduciosi di riscattarci già questa domenica. Sarà un bel match, agguerrito, e la spunterà chi avrà più fame."