Serie D, Luparense: due nuovi arrivi nello staff tecnico dei Lupi

Cambia lo staff tecnico della Luparense, in vista dell'inizio della preparazione al campionato di Serie D girone C. L'anno prossimo i muscoli dei giocatori dei Lupi verranno curati e trattati dal preparatore atletico Denis Francescutti. "La chiamata ricevuta da Mister Zironelli, con cui avevo lavorato assai bene a Lecco la scorsa stagione, mi ha fatto un grande piacere ed ho scelto con entusiasmo il progetto della Luparense," -sottolinea il nuovo preparatore dei Lupi - "Non nascondo di aver ricevuto anche alcune proposte di categoria superiore, ma avevo già dato la parola all’allenatore. La società poi la conoscevo bene, anche per averla affrontata in Eccellenza con la Liventina e l’impressione che ne avevo ricavato già allora era quella di un club molto serio ed ambizioso.“

Un innesto qualitativo, quello operato da mister Zironelli con Francescutti, che fa il paio con quello del nuovo coach dei portieri, Alex Dall'Amico dal LR Vicenza. Classe 1995, nativo di Marano, per il nuovo responsabile dei portieri della prima squadra rossoblu una bella prima volta: "Nel mio recente passaggio alla Luparense, la figura di Mister Zironelli é stata determinante: tra l’altro ho avuto modo di allenare suo figlio allo Schio e di giocare insieme a suo fratello. Più in generale, é un allenatore dal profilo molto alto, con il quale abbiamo idee comuni sul modo di giocare a calcio. Era da tanto che volevo lavorare con lui e quando mi ha cercato si é chiuso un cerchio. Poi certamente il peso della società é stato altrettanto decisivo: venendo dal L.R. Vicenza avrei accettato solamente proposte di un certo livello e con la Luparense mi sono sentito al sicuro."