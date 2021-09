Serie D, Coppa Italia: Luparense fuori dalla competizione contro il Levico Terme

Clamoroso a San Martino di Lupari, dove i padroni di casa di mister Zanini escono sconfitti contro il Levico Terme nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Un partita maledetta per i rossoblu, con i trentini abili a capitalizzare al meglio l'unica occasione di tutta la gara.

La cronaca

Il primo tempo è combattuta fin dalle prime fasi. Tanta corsa e difese che prevalgono sugli attacchi. I Lupi più pericolosi in avanti con ripartenze ben concertate, mentre il Levico fa possesso e prova ad addormentare la gara. Al 30' prima e unica occasione del tempo di marca Luparense: Rabbas in area di rigore si gira e calcia, ma il suo tiro è respinto in corner da Rosa.

La ripresa prosegue su ritmi alti, ma il Levico inizia ad essere più pericoloso. Serve l'episodio per sbloccare il match ed arriva puntuale a metà della seconda frazione, al 62'. Calcio d'angolo del Levico e Casalini in mischia è puntuale a portare in avanti i trentini. Rabbiosa la reazione dei Lupi, soprattutto con Cardellino. Bello il servizio dalla sinistra, la punta arriva un po' sbilanciato, ma la difesa del Levico respinge. Due

Passano due minuti ed è Chajari a provarci su punizione, ma la palla tocca la barriera e finisce fuori. L’ultima occasione del match è sulla testa di Cardellino, che ancora una volta colpisce di testa su un cross da sinistra, ma il Levico con Melone, sventa la minaccia.

Luparense out dalla Coppa ed ora testa solo campionato, già da domenica in casa contro il Dolomiti Bellunesi nella seconda giornata del girone C.