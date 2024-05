Reunion alla Luparense: Masitto è il nuovo allenatore dei Lupi

Era nell'aria, adesso è ufficiale: Cristiano Masitto è il nuovo allenatore della Luparense. Il tecnico classe 1972, reduce da tre stagioni al Campodarsego dove ha centrato due successi ai playoff consecutivi, non ha avuto dubbi ad accettare la corte del presidente Zarattini, voglioso quest'ultimo di riscattare una stagione alquanto tormentata e terminata con il mantenimento della D solo ai playout. Con l'approdo di Masitto al Casée si completa il quadro tecnico dei Lupi, con il direttore sportivo Alberto Briaschi, anche lui reduce nell'ultima campagna dall'esperienza al Campodarsego di Pagin, e già pronto a costruire qualcosa di importante a San Martino di Lupari.



Queste le prime dichiarazioni del nuovo allenatore in merito alla decisione di sposare il progetto tecnico dei Lupi: «In primis mi ha spinto il fatto che il direttore sia venuto a lavorare qui, abbiamo lavorato insieme un anno, trovando alchimia da subito e ovviamente la società Luparense perché è una società ambita da tanti con una fame importante che a me piace, mi ci rivedo in tante caratteristiche».



Alberto Briaschi, dal canto suo, ha accolto così il nuovo condottiero rossoblu: «Era un punto di partenza fondamentale, Cristiano l’ho conosciuto molto tempo fa, è stato un mio compagno di squadra, un mio giocatore ed un mio allenatore, lo conosco molto bene e sono molto felice di averlo di nuovo con noi».



Soddisfazione anche per il presidente Zarattini, pronto a scomettere sull'accoppiata che ha fatto grande il Campodarsego in queste annate: «Dopo l’impegnativo finale di stagione ci siamo presi un periodo di riflessione. Insieme ad Alberto Briaschi, a capo dell’area tecnica, sono stati valutati vari profili per la posizione di allenatore e la scelta è ricaduta con convinzione su Cristiano. In lui ho rivisto quella voglia e determinazione che è nel DNA della Luparense: l’impegno della società è quello di assicurargli le migliori condizioni di lavoro, quello del mister è di prendere le decisioni migliori per far crescere il gruppo giorno per giorno. La programmazione è alla base di ogni successo nello sport come nel mondo imprenditoriale e penso che siamo partiti col piede giusto, poi come sempre solo il campo darà un giudizio sull’operato svolto».