Serie D, Luparense: le parole di mister Zanini verso la ripartenza

Ancora una settimana e, situazione contagi permettendo, la Serie D è pronta a ripartire. Tra la protagoniste dei prossimi mesi, sicuramente ecco la Luparense di mister Zanini. Di seguito le sue dichiarazioni al sito ufficiale della squadra rossoblu:

Situazione Covid: "Considerando quanto sta accadendo, direi che i provvedimenti ci stanno, anche se nella sostanza non cambierà moltissimo. Di sicuro però rischiamo in poco tempo di rovinare quanto di buono fatto finora. Ci sarà in effetti il rischio di trovarsi con sei-sette giocatori in meno e questo ai ragazzi l’ ho detto chiaramente. Dobbiamo essere pronti alla ripresa a cambiare moduli ed interpreti in base a quanto accadrà. Ad ogni buon conto, nessun alibi. Questa situazione riguarda tutti."

Allenamenti: "Ci stiamo muovendo su più fronti, certamente su quello fisico-atletico, ma con un occhio di riguardo alla tattica, lavorando sul concetto di elasticità. Come ti ho accennato, i ragazzi dovranno essere pronti a cambiare modo di giocare e ad interpretare più moduli in relazione a situazioni particolari che potrebbero crearsi con la ripresa del Campionato."

Prima parte della stagione: Nel complesso è stato un ottimo girone di andata. Certamente siamo un pò mancati negli scontri diretti, nei quali siamo andati molto vicini all’ incamerare un risultato positivo. Penso ad esempio alla partita di Chioggia, nella quale si è aggiunto anche un pizzico di sfortuna. Mancano però ancora 18 partite, che dobbiamo disputare come se fossero delle vere e proprie finali."

Rimonta in classifica: "Su questo non c’è ombra di dubbio, dobbiamo crederci fermamente e nessun giocatore deve pensare il contrario."

La squadra: "Indubbiamente sono orgoglioso del gruppo che si è creato e dell’ empatia che emerge tra di noi. Ho a che fare con dei ragazzi che lavorano molto e che sono sempre sul pezzo. C’ è tra di noi una quotidianità molto piacevole, lavoriamo duro e ci divertiamo allo stesso tempo. Per quanto riguarda la seconda tematica, siamo un pò mancati nei momenti clou, dove forse occorreva un pizzico di cattiveria in più. Ma c’è ancora tutto il tempo per rimetterci in carreggiata."

La Luparense ed i giovani: "Certamente i più giovani sono cresciuti molto in questa prima parte di stagione. Credono molto in quello che fanno e la base sulla quale lavorare è buona. Sono indubbiamente ragazzi seri ed applicati, anche se il percorso da fare insieme è ancora lungo e non mancano di certo margini di miglioramento. Si è creato poi un bel mix all’ interno della squadra, in cui i giocatori più esperti, con tante presenze in serie A o in serie B e che non saltano un solo allenamento, fungono da costante esempio per i più giovani."

Cupani dal Campodarsego alla Serie A: "Per quanto visto finora, credo il salto sia un pò troppo impegnativo. Indubbiamente, profili per una serie C ce ne sono diversi. Ma se parliamo di serie A, mi sembra più appropriato ipotizzare eventuali passaggi nelle formazioni Primavera, di più sarebbe un pò troppo."

Capitolo calciomercato: "n questo momento ritengo la rosa sia completa. Per cui, salvo tematiche legate al covid, siamo a posto. Poi certamente, se dovesse emergere qualche opportunità funzionale ad un’ ulteriore miglioramento della squadra, sarà senz’altro valutata di comune accordo con la società. Questo mercato lungo, di sicuro non è di semplice gestione. In effetti non è facile inserire giocatori in rosa a questo punto della stagione, specie per operazioni perfezionate alla fine di Gennaio."