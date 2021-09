Serie D, Luparense: mister Zanini "Stiamo crescendo, la strada è quella giusta"

Terza gara in otto giorni per la Luparense Calcio, che torna in campo domani pomeriggio alle ore 15.00 a San Martino di Lupari contro le Dolomiti Bellunesi, reduci in campionato da un rotondo 4 a 1 contro il Levico Terme, i giustizieri di Coppa proprio dei Lupi. Gara difficile, per gli uomini di Zanini, ma al tempo stesso una grande occasione per ben figurare davanti al pubblico amico.

Di seguito le dichiarazioni di mister Zanini al sito ufficiale della Luparense Calcio a poco più di 24 ore dal match.

L'uscita della Coppa Italia Serie D: "Guarda siamo sicuramente dispiaciuti per la sconfitta, ma sono queste le partite che ci fanno crescere. Abbiamo subito un gol in una mischia su calcio d’angolo, un gol fortuito che avremmo potuto sia subire che fare. Questa volta è andata male, ma vediamo il lato positivo. Abbiamo riguardato insieme gli errori tecnici commessi e sono errori che non commetteremo di nuovo in campionato. C’è anche da dire che giocavamo comunque contro una squadra che ha espresso un bel calcio quindi grande merito a loro. I miei ragazzi però si stanno impegnando tanto ed al gol subito hanno reagito da squadra, con grinta e cattiveria. Dobbiamo migliorare molto, ma la mentalità è quella giusta."

Momento della squadra: "La squadra sta crescendo e vedo i ragazzi dare veramente tutto durante gli allenamenti in settimana. Mercoledì ho visto i miei fare molte cose provate durante gli allenamenti e questo vuol dire che la squadra mi segue e recepisce bene. Ora dobbiamo solo crescere come squadra e trovare il nostro equilibrio. I punti arriveranno di conseguenza e una volta sbloccati sarà tutto più semplice."

Debutto casalingo e l'avversario: "Guardando il risultato finale potrebbe sembrare una partita a senso unico. Io, in verità, ho riguardato la partita ed è stata una partita molto simile alla nostra, infatti fino al 70′, fin quando il Levico non è rimasto in 10, le squadre erano sull’1-1. Poi, riguardo la partita di domenica, c’è da dire che fino ad oggi abbiamo trovato squadre già ben rodate, che si conoscono da molto tempo, noi invece siamo ancora una squadra giovane. Ma, come ti dicevo, i ragazzi stanno dando il massimo ed abbiamo individualità molto importanti. Siamo una bella squadra che sta dando anima e corpo perché i risultati arrivino già da questa domenica."