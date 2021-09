Serie D, Luparense: pareggio prezioso alla prima

Esordio ostico e complesso per gli uomini di Zanini, in grado di strappare un punto contro il Caldiero in trasferta. 1 a 1 il risultato finale, in rete Rivi all'85'

Termina in pareggio, con il risultato di 1 a 1, la prima della Luparense di mister Zanini nel girone C di Serie D. Un punto di platino per i rossoblu, capaci di rimontare all'85' con Viti, l'iniziale vantaggio di Zanazzi.

La Cronaca

Pronti via e subito la Luparense ad essere pericolosa, con il nuovo acquisto Vrikkis, ma il suo tiro è alto di poco sopra la traversa. Siamo al 5'. Passano sei minuti e i veronesi passano. È Zanazzi l'autore del gol degli scaligeri, con una bella incornata dopo un ariosa azione sull'out sinistro. Luparense frastornata e chiude in svantaggio la prima frazione. Nella ripresa maggiore equilibrio, anche se i Lupi si affacciano in avanti con Raimondi e Rubbo. Il pareggio, in ambo i casi, non arriva per un soffio. La difesa del Caldiero soffre e alla fine arriva il gol rossoblu. Carambola in area di rigore, Rivi, neo entrato, è il più veloce a fare sua la sfera e battere Aldegheri. Nel finale ancora Luparense in pressione, ma il risultato resta invariato.

Ora testa a martedì 22 settembre per il Primo turno di Coppa Italia Serie D. Avversario il Levico Terme.

Le formazioni iniziali:

Caldiero: Aldegheri, N’ze, Braga, Filiciotto, Rossi, Baschirotto, Zerbato, Boldini, Peli, Manarin, Zanazzi. All. Chiecchi

Luparense: Plechero, Cucchisi, Frison, Beccato, Boscolo, Cherubin, Meneghini, Rubbo, Cardellino, Raimondi, Vrikkis. All. Zanini

Marcatori: 11′ Zanazzi (C), 85' Rivi (L)