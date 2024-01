Luparense, così non va! Il Portogruaro passa al Casée e inguaia i Lupi a -1 dai playout

Il girone di ritorno inizia male per la Luparense. Un'altra sconfitta per Bagatti, ancora in casa, questa volta contro il Portogruaro. Decide l'incontro un diagonale velenosissimo di Rosso al 21' del primo tempo a difesa locale schierata. I veneziani di De Mozzi sono la vera sorpresa di questo girone e con i tre punti odierni si portano a quota 30, a ridosso della zona playoff occupata al momento da Treviso, Dolomiti Bellunesi, Campodarsego e Bassano.

Malinconica, triste, solitaria y final, la partita degli uomini del presidente Zarattini. La rivoluzione autunno-inverno rossoblu continua a non dare i risultati sperati, nonostante i grandissimi investimenti. Del roster allestito con logica in estate da Davide Gabrielli, dimissionario poco più di un mese fa, non è rimasto praticamente nessuno, tranne De Zen, Blesio e Marino, guarda caso tra i meno negativi del pomeriggio sanmartinaro. Si conferma l'equazione che non basta ammassare talento ed esperienza per vincere le partite, bensì servono idee e logica nella costruzione delle squadre, altrimenti si mandano allo sbaraglio giocatori e staff tecnico. L'ambizioso 4-3-1-2 di Bagatti è un abito che al momento la squadra fatica ad indossare e i numeri iniziano a farsi impietosi per il tecnico modenese. A quasi due mesi dall'insediamento, i punti raccolti sono appena 4 sui 21 disponibili, 5 gol marcati e gli ultimi 270' senza andare a segno, mentre in sette incontri la difesa ha subito 8 reti. Riassumendo la squadra segna poco e quando va sotto fatica a rimettere in sesto la partita.

Coletti - ora al Foggia in C e sconfitto all'esordio nel derby contro il Taranto - per molto meno è stato messo in discussione ed infine cacciato come unico colpevole della mancanza di risultati. La situazione inizia ad assumere connotati preoccupanti: il margine sulla zona playout è di un solo punto e la prossima giornata c'è la sfida delicatissima al Baracca contro il Mestre, già giustiziere all'andata dei Lupi ed altrettanto inguaiato a quota 21.