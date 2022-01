Serie D, girone C, Luparense: la carica del presidente Zarattini "Dobbiamo crederci tutti"

Il Presidente della Luparense Stefano Zarattini, dal sito ufficiale rossoblu, fa un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'attualità dei rossoblu, dopo il rinvio del match contro l'Ambrosiana:

"Purtroppo in questo periodo nessuno è in grado di fare previsioni su quanto sta accadendo. Possono farlo con cognizione di causa solo gli scienziati. Nell’ impossibilità di prevedere e di programmare, dobbiamo solo stare alle regole attuali e rispettarle. Sono soddisfatto, ma si poteva fare indubbiamente qualcosa in più. Otto punti di distacco dalla vetta del Campionato non sono pochi, ma ritengo che con diciotto partite da disputare si possa ancora tornare in corsa. Abbiamo perso alcuni punti strada facendo, in alcuni casi per episodi, in altri per pura sfortuna. Ma abbiamo avuto le nostre colpe e dobbiamo fare più attenzione nei momenti topici dei match. Ho comunque grande fiducia in tutto il team e sono certo che nel girone di ritorno andrà meglio. Certamente, ma dobbiamo crescere di testa, nell’ atteggiamento mentale. In alcuni frangenti non ho visto veri Lupi, dobbiamo essere forti ed avere fiducia in noi stessi e nella forza del nostro gruppo. Per il primo aspetto, indubbiamente il gruppo. In questa stagione si è creata un’alchimia particolare tra tutti i componenti del team che non avevo mai visto negli anni passati. Per quanto riguarda la seconda tematica, i risultati. Il terzo posto attuale è buono, ma in alcuni frangenti potevamo fare sicuramente meglio. Il Direttore sportivo mi ha chiesto un sacrificio aggiuntivo, nella convinzione che questo possa aiutarci ulteriormente a competere per le posizioni di vertice. Lo ho fatto di buon grado, il giocatore (Laurenti ndr) rappresenta sicuramente un valore aggiunto all’interno di una rosa già di per sé competitiva. Ora dobbiamo però dare tutto ed iniziare a recuperare punti sin dalla prossima partita di Campionato. La cantera rossoblù ed i giovani, sono sempre stati un elemento distintivo del nostro club. Dobbiamo ringraziare il Direttore che li ha scoperti e tutto lo staff che li ha valorizzati. Abbiamo sicuramente degli “under” tra i più forti del Campionato. Tornando all’attuale emergenza sanitaria, grossa parte del calcio regionale è ancora fermo ed anche in serie D, con la ripartenza dei Campionati, permangono comunque numerose partite rinviate causa covid. Quanto sta diventando difficoltoso fare sport in questo periodo? E’ veramente difficile. Gli spalti sono semivuoti, non si può programmare e dare continuità alle proprie prestazioni. E’ una stagione in cui può succedere di tutto ed anche la componente “fortuna” giocherà un ruolo importante. Ad essere decisiva sarà comunque la salute dei giocatori. Non mi è mai successo nulla di simile ed è dal 1996 che faccio attività sportiva ad alti livelli. Anche squadre di serie A arrivano a vacillare e non credo sia ancora finita. Come ti accennavo, a complicare le cose è l’ impossibilità di fare previsioni. Mi ha citato il 1996, anno della fondazione della mitica Luparense c5. Che d In realtà non ci sono moltissime differenze. Il ruolo, quello del Presidente, è uguale e comporta sempre le stesse responsabilità e la necessità di una presenza costante, altrimenti i risultati faticano ad arrivare. Devo dire però che una grossa differenza l’ho riscontrata e riguarda lo spirito d’ appartenenza. Nel futsal ho avuto diversi giocatori che sono rimasti a San Martino di Lupari per molti anni, diventando delle vere e proprie bandiere. Da quando seguo il calcio, non ho ancora riscontrato nulla di simile. I giocatori spesso cambiano casacca anche più volte nella stessa stagione e questo rende difficile la costruzione di una squadra e soprattutto di un gruppo affiatato. I tronfi passati sono stati per me importantissimi e fonte di grande gioia e soddisfazioni. Ma sono molto concentrato sul presente e quindi, in questo momento, le mie energie e la mia attenzione sono rivolte al Campionato in corso, con diciotto finali da giocare che ci aspettano. Dobbiamo crederci, tutti insieme. E restare uniti, dando il massimo, ognuno nel suo ruolo e per la propria parte. Solo in questo modo potremo continuare il percorso virtuoso intrapreso da ormai quasi trent’ anni.