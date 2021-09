Serie D, Luparese-Dolomiti Bellunesi: grande vittoria dei Lupi!

La Luparense vince e convince in casa contro il Dolomiti Bellunesi. 4 a 2 il risultato finale, con il pubblico di San Martino di Lupari visibilmente soddisfatto per lo spettacolo visto.

La Cronaca

Le scelte di mister Zanini evidenziano continuità con le prime giornate e non è un caso che i Lupi partano molto forte. Ruggero di testa va vicino al vantaggio, ma il pallone è di poco alto sopra la traversa. La Luparense non demorde e al 27' ecco il vantaggio. Vrikkis lavora un eccellente pallone sulla sinistra, la difesa respinge, ma Cardellino sul pallone vagante con il destro piazza l'1-0. Tre minuti e i Lupi raddoppiano con una prodezza di Ruggero. Il numero 4 rossoblu parte dalla sua metà campo e dopo aver saltato tre avversari, appena entrato in area di rigore con il sinistro batte l'incolpevole Lombardi. I bellunesi accorciano poco dopo con Posocco e qui inizia un'altra gara. Sale in cattedra Plechero.

Il portiere scuola Cittadella si esalta su Mosca ben due volte, sul missile da fuori area di Onescu e Corbonese, abile a difendere il pallone in area e scagliare poi nello specchio. Per Mosca anche una traversa colta tra le sue due occasioni parate da Plechero. Serve una scossa in casa Luparense, che puntuale arriva con Rabbas. La punta marocchina al 77' scocca una fantastica punizione tesa verso il centro dell'area di rigore, dove trova la spizzata di Cardellino è decisiva per l'accorrente Cherubin. 3 a 1 per i Lupi. Passa un minuto e la Luparense cala il poker. Lancio dalla difesa, Rabbas aggancia il pallone e sigla il 4 a 1. Mosca al 94' fissa il risultato sul definitivo 4 a 2 con un gran tiro da fuori area.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

LUPARENSE: Plechero, Cucchisi, Frison, Ruggero, Boscolo, Cherubin, Cavallini, Rubbo, Cardellino, Raimondi, Vrikks. Allenatore: Nicola Zanini

DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi, Gjoshi, Mosca, De Leo, Tibolla, Petdji, Onescu, De Carli, Corbanese, De Paoli, Posocco. Allenatore: Renato Lauria

Reti: 27' Cardellino, 29' Ruggero, 32' Posocco, 77' Cherubin, 78' Rabbas, 94' Mosca