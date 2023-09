Serie D, mister Coletti: «Siamo in fase di crescita e il lavoro si vede»

Piedi per terra e testa alta. Con questo mantra mister Tommaso Coletti analizza il momento della sua Luparense, soprattutto dopo la vittoria di domenica in terra rodigina contro la forte Adriese. Una vittoria che vale doppio perché permette ai padovani di portarsi a soli 3 punti dalla vetta del girone C di Serie D. Dopo partenze al rallentatore negli anni scorsi, una bella novità dalle parti di San Martino di Lupari. «Sono contento per tanti aspetti. Contro l'Adriese ho visto una squadra sul pezzo per 95' in termini di intensità e qualità nei duelli – le parole dell’allenatore della Luparense – Se continuiamo su questo trend possiamo giocarcela con tutti. Siamo in fase di crescita e il lavoro si vede. Abbiamo ancora il timore nel proporre alcune idee, ma io voglio coraggio dai miei giocatori. I rischi portano ad essere pericoloso e mi piace giocare così. I ragazzi lo sanno e si devono autoarmare di pazienza e coraggio. Nel tempo ci porterà vantaggi. Vorrei una squadra più consapevole dei suoi mezzi. Voglio vedere anche in questa settimana, durante gli allenamenti, la stessa ferocia. Voglio vedere la squadra andare a 2000 sia dopo una sconfitta, sia dopo ua vittoria. Solo così possiamo costruire un'identità solida. Spingere e lavorare deve essere il nostro slogan ben impresso in testa».